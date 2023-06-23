Госдума определит законодательно термин «дипфейк»

Госдума совместно с Роскомнадзором (РКН) разрабатывает законопроект, который вводит в правовое поле понятие «дипфейк», пишут «Известия».

Подготовкой документа занимается думской комитет по информационной политике. По словам главы комитета Александра Хинштейна, дипфейки сегодня перестали быть уникальными, люди все чаще используют эту технологию.

Как отмечает зампред комитета Олег Матвейчев, в ближайшие три-пять лет тенденция будет только нарастать, а значит, могут активизироваться мошенники. Злоумышленники могут начать звонить людям, прикидываясь их родственниками.

«То есть вам, к примеру, позвонит ваш родственник, вы его прекрасно узнаете, он будет так же шутить, использовать те же слова-паразиты. Вы его не отличите. А потом он скажет: «Пришли мне 20 тыс. рублей срочно», — поясняет Матвейчев.

Внести проект закона в Госдуму планируется в осеннюю сессию.

«Лаборатории Касперского» провела исследование и выяснила расценки на создание дипфейков в даркнете. Компания проанализировала несколько форумов с таким предложением, в том числе, российские.

Ранее о работе над сервисом для распознания дипфейков сообщила соцсеть «ВКонтакте».

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