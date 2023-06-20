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Глава Alibaba Дэниэль Чжан уйдет с поста гендиректора компании

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Глава Alibaba Дэниэль Чжан уйдет с поста гендиректора, он также прекратит возглавлять совет директоров. Его место займет один из основателей компании Эдди Ву. Назначения вступают в силу 10 сентября.

Глава Alibaba Дэниэль Чжан уйдет с поста гендиректора компании

В марте 2023 года Alibaba объявила о проведении масштабной реорганизации бизнеса, в рамках которой структура разделится на шесть самостоятельных компаний. Каждая из них сможет привлекать инвестиции и проводить IPO.

Как и задумывалось в рамках реорганизации, Чжан возглавит одну из шести организаций. На посту главы совета директоров его сменит еще один сооснователь и бывший вице-президент компании Джозеф Цай.

По словам Чжана, подразделение облачных технологий представляет отдельную важность и скоро будет выделено в отдельную компанию.

В рамках реорганизации планируется запустить шесть независимых структур: Cloud Intelligence Group, специализирующаяся на облачных технологиях, Cainiao (интеллектуальная логистика), Taobao-Tmall (электронная коммерция), группу по обслуживанию местных сервисов, отдел цифровых медиа и индустрии развлечений, а также глобальные бизнес-операции Global Digital Business Group.

Весной после новости о планах Alibaba индекс технологических компаний Китая устремился вверх. Акции самой Alibaba за одну торговую сессию росли на 14%.

В апреле Alibaba Group представила языковую модель Tongyi Qianwen, которая позиционируется как конкурент ChatGPT.

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Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock

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