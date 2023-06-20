В России не потребовалась программа «обратной релокации» IT-специалистов — Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил , что в России не потребовалась программа по обратной релокации IT‑специалистов, разработанная министерством прошлой осенью. Работники сферы возвращаются в страну самостоятельно.

«Сейчас мы делаем анализ и через неделю-две сможем сказать, сколько конкретно специалистов вернулось. Цифры достаточно значимые, IТ-компании говорят, что многие возвращаются», — утверждает Шадаев.

Министр указал на позитивный эффект от брони от мобилизации, которой ведомство обеспечило сотрудников аккредитованных телеком- и IT-компаний. Также Шадаев отметил, что в России «в целом условия работы и жизни лучше». Это поняли IT-специалисты, поэтому отдельной программы по их возвращению не потребовалось.

Минцифры заявило о работе над возвращением сотрудников IT-сферы в ноябре 2022 года. Эти меры были связаны с массовым отъездом высококвалифицированных специалистов из страны после объявления частичной мобилизации. Многие работники сферы уезжали, несмотря на предоставляемую министерством бронь.

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