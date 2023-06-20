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В 2022 году выручка российских компаний превысила 1 квадриллион рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские компании в 2022 году задекларировали выручку на 1,27 квадриллиона рублей. Это практически вдвое больше, чем в 2021 году. Показатель впервые в истории превысил 1 квадриллион рублей.

В 2022 году выручка российских компаний превысила 1 квадриллион рублей

Прибыль компаний выросла только на 5,9% — с 29,4 трлн рублей до 31,1 трлн рублей. При этом фактически она снизилась, учитывая инфляцию в 13,8%, обратил внимание РБК на статистику Федеральной налоговой службы (ФНС).

Эксперты предположили, что расхождение выручки и прибыли связано с возросшими издержками из-за санкционного давления.

В отчете ФНС отмечается, что рост выручки обусловлен «ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги».

Налогооблагаемые доходы россиян в прошлом году выросли на 19%, до 41,4 трлн руб. В ведомстве связывают это с ростом зарплат и с восстановлением деловой активности.

  • В 2022 году, по данным Актион Финансы», почти 70% компаний нарастили выручку: каждая третья из них увеличила показатель минимум на 50%. Активнее всего росли компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита, культуры и из области образования. В прошлом году только 9% оказались в убытке. Треть предприятий отметила падение прибыли, при этом только 14% — более чем на 50%.

Фото на обложке: Unsplash

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