СМИ назвали главного претендента на покупку заводов Bosch под Петербургом

Китайский производитель Hisense стал главным претендентом на покупку заводов Bosch в Ленобласти, выяснил «Коммерсантъ». По словам источников, немецкая компания в начале года начала «внутренний тендер» и назначила основных претендентов на покупку мощностей.

Сейчас ведутся переговоры о продаже сразу двух заводов по производству бытовой техники в Стрельне под Петербургом. Летом прошлого года «Коммерсантъ» оценивал их стоимость в 3,8–4,4 млрд рублей.

Сообщается, что «внутренний тендер» выиграла китайская Hisense, в нем также участвовали другой производитель из КНР Midea и турецкий инвестор.

Hisense, в свою очередь, уже сотрудничает с Bosch, компании развивают совместные проекты в разных странах. Так, Hisense предложила «наиболее удобные условия обратного выкупа, если Bosch захочет вернуться».

Источник издания утверждает, что компания уже купила активы Bosch. Но в «БСХ Бытовые приборы» (принадлежит BSH HausgerAte GmbH) отметили, что заводы все еще не проданы, а компания изучает различные сценарии продажи.



Bosch приостановила производство в России в марте прошлого года. Тогда компания заявила, что вопреки местным договорным соглашениям продукция Bosch могла использоваться в негражданских целях.

До ввода ВС РФ на территорию Украины в России работало семь производств Bosch. На прошлой неделе завод компании в Самаре перешел в собственность ФГУП «НАМИ».

Это уже не первое производство иностранной компании, владельцем которого становится «НАМИ». До этого предприятие получило мощности покинувшей страну Toyota в Петербурге.

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