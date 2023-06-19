Студия Magic Factory разработает нейросеть для создания массовых сцен в кино и играх

Анимационная студия Magic Factory планирует представить нейросеть, которая поможет работником индустрии создавать массовые сцены в кино и видеоиграх, рассказал агентству ТАСС гендиректор компании Сергей Демчев.

По его словам, в будущем студия с помощью AI намерена автоматизировать производство массовых сцен анимации. В программу будут загружать множество разных движений и персонажей, а нейросеть по текстовому описанию сможет представить шаблоны для массовых сцен.

Сейчас Magic Factory применяет технологию Motion capture, а также игровой движок Unreal Engine 5, к которому добавили собственные разработки.

Весной 6% Magic Factory купила компания «Алгоритм Инвестиции».

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