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Студия Magic Factory разработает нейросеть для создания массовых сцен в кино и играх

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Анимационная студия Magic Factory планирует представить нейросеть, которая поможет работником индустрии создавать массовые сцены в кино и видеоиграх, рассказал агентству ТАСС гендиректор компании Сергей Демчев.

Студия Magic Factory разработает нейросеть для создания массовых сцен в кино и играх

По его словам, в будущем студия с помощью AI намерена автоматизировать производство массовых сцен анимации. В программу будут загружать множество разных движений и персонажей, а нейросеть по текстовому описанию сможет представить шаблоны для массовых сцен.

Сейчас Magic Factory применяет технологию Motion capture, а также игровой движок Unreal Engine 5, к которому добавили собственные разработки.

 Весной 6% Magic Factory купила компания «Алгоритм Инвестиции».

Фото на обложке: Ira Lichi / Shutterstock

 

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