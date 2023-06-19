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«Яндекс» штрафовали на 2 млн рублей за непередачу ФСБ данных о пользователях

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мировой суд в Москве оштрафовал ООО «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Решение было обжаловано и вступило в законную силу, узнал ТАСС.

«Яндекс» штрафовали на 2 млн рублей за непередачу ФСБ данных о пользователях

Компания не предоставила ведомству данные о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Они нужны ФСБ «для розыска людей или обеспечении безопасности страны». Представитель суда заявила, что ранее штраф был обжалован, сейчас вступил в силу.

Действия «Яндекса» квалифицированы как «повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства» (ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ).

Первый штраф в размере 400 тыс. рублей был назначен компании Мещанским районным судом Москвы. Тогда «Яндекс» признали виновным по ч. 3 ст. 13.31 КоАП РФ. 

  • В 2022 году Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий службы такси предоставлять ФСБ доступ к своим базам данных, где хранится и обрабатывается информация о заказах. Изменения вступят в силу 1 сентября 2023 года.

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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