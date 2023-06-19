Мировой суд в Москве оштрафовал ООО «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Решение было обжаловано и вступило в законную силу, узнал ТАСС.

«Яндекс» штрафовали на 2 млн рублей за непередачу ФСБ данных о пользователях