«Яндекс» штрафовали на 2 млн рублей за непередачу ФСБ данных о пользователях

Мировой суд в Москве оштрафовал ООО «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Решение было обжаловано и вступило в законную силу, узнал ТАСС.
Компания не предоставила ведомству данные о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Они нужны ФСБ «для розыска людей или обеспечении безопасности страны». Представитель суда заявила, что ранее штраф был обжалован, сейчас вступил в силу.
Действия «Яндекса» квалифицированы как «повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства» (ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ).
Первый штраф в размере 400 тыс. рублей был назначен компании Мещанским районным судом Москвы. Тогда «Яндекс» признали виновным по ч. 3 ст. 13.31 КоАП РФ.
- В 2022 году Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий службы такси предоставлять ФСБ доступ к своим базам данных, где хранится и обрабатывается информация о заказах. Изменения вступят в силу 1 сентября 2023 года.
Фото на обложке: Ilya Platonov /
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