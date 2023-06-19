«Вкусно — и точка» повысит цены на некоторые позиции на 5-8%

Сеть «Вкусно — и точка» поднимет цены на 5-8%. Повышение затронет только позиции из меню кафе, подчеркивают в компании.
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники написал, что сеть вынужденно повышает цены из-за логистических проблем и ростом стоимости ингредиентов.
Так, по данным канала, чизкейк будет стоить 185 рублей вместо 175, а круассаны подорожают с 99 рублей до 109 рублей.
Как уточнили RB.RU в компании, изменение цен затронет только позиции кафе, обычное меню сохранит прежний прейскурант.
McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года в рамках международных санкций. Позднее российский бизнес компании выкупил один из франчайзи Александр Говор, который перезапустил работу сети под брендом «Вкусно — и точка».
Ранее сеть представила коллекцию игрушек для детского набора «Кидс Комбо» — аналога «Хэппи Мил».
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Эффект простого воздействия: прием, который помог Red Bull покорить Лондон
- 2 Уйти из ТЦ: как развивать гастробизнес, если фуд-точки больше не рентабельны
- 3 Пустой стол: почему гости не заходят в ресторан
- 4 В Москве пройдет международная выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa
- 5 4 тренда на рынке DeepFoodTech: как стартапы делают открытия и производят новые продукты
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июня 2023
19 июня 2023
23 июня 2023