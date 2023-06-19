«Вкусно — и точка» повысит цены на некоторые позиции на 5-8%

Сеть «Вкусно — и точка» поднимет цены на 5-8%. Повышение затронет только позиции из меню кафе, подчеркивают в компании.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники написал, что сеть вынужденно повышает цены из-за логистических проблем и ростом стоимости ингредиентов.

Так, по данным канала, чизкейк будет стоить 185 рублей вместо 175, а круассаны подорожают с 99 рублей до 109 рублей.

Как уточнили RB.RU в компании, изменение цен затронет только позиции кафе, обычное меню сохранит прежний прейскурант.

McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года в рамках международных санкций. Позднее российский бизнес компании выкупил один из франчайзи Александр Говор, который перезапустил работу сети под брендом «Вкусно — и точка».

Ранее сеть представила коллекцию игрушек для детского набора «Кидс Комбо» — аналога «Хэппи Мил».

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»