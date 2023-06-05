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«Вкусно — и точка» показала игрушки для «Кидс Комбо»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сеть «Вкусно — и точка» представила игрушки для аналога «Хэппи Мил» — детского набора «Кидс Комбо». Компания поделилась итогами первого года работы.

«Вкусно — и точка» показала игрушки для «Кидс Комбо»

«По итогам мая 2023 года наша доля среди трех основных игроков рынка быстрого питания составила 58%. Это превышает лучшие показатели предшественника и совокупную долю двух основных конкурентов», — сказал владелец сети Александр Говор.

По его словам, сеть нарастили число ресторанов в стране по сравнению с McDonald’s. Сегодня посетителей принимают свыше 860 предприятий «Вкусно — и точка» в 64 регионах страны.

Компания также представила анонсированные ранее игрушки из набора «Кидс Комбо». Уже летом в них появятся герои российского мультсериала «Лео и Тиг». Ранее в сети обещали, что детские наборы пополнят и персонажи популярного мультика «Маша и Медведь». Но эти игрушки, как и фигурки из «Ну, Погоди!», пока в проработке на два года вперед, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

Ранее владелец сети рассказал о планах запустить фабрику для производства таких игрушек. По словам Говора, компания уже провела переговоры с потенциальными партнерами.

В марте 2023 года сеть возобновила доставку из всех предприятий страны. Сделать заказ можно через партнеров-агрегаторов: сервисы «Яндекс.Еда», Delivery Club («Маркет Деливери») и Broniboy. С марта через агрегаторы было сделано более 7 миллионов заказов, отмечают в компании.

Всего за год работы под новым брендом сеть продала более 440 млн бургеров, 200 млн порций картошки и 110 млн кофейных напитков. 

McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года в рамках международных санкций, осуждающих ввод ВС РФ на территорию Украины. 

Позднее российский бизнес выкупил один из франчайзи Александр Говор, который перезапустил работу сети под брендом «Вкусно — и точка». 

Фото на обложке: Пресс-служба «Вкусно — и точка»

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