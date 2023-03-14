«Вкусно — и точка» возобновила доставку из всех предприятий сети, где она была во времена McDonald’s

«Вкусно — и точка» возобновила доставку из всех предприятий сети, ранее к ней подключенных, говорится в сообщении компании. Сейчас сервис доступен в более чем 760 предприятиях в 149 городах России.
Заказать блюда можно через партнеров-агрегаторов: сервисы «Яндекс.Еда», Delivery Club и Broniboy.
Всего с момента перезапуска доставки в конце 2022 года было оформлено более 2,5 млн заказов из «Вкусно — и точка». Чаще всего доставку заказывают по субботам, а самый популярный промежуток времени для этого — с 17 до 21 часов.
Топ-3 популярных продукта в доставке совпадают с предпочтениями посетителей при заказе на прилавке, автораздаче или через киоски самообслуживания: это «Картофель Фри», «Чизбургер» и «Чикенбургер».
Также спросом в доставке пользуется и «Биг Хит» — аналог «Биг Мака». За две недели с момента запуска обычную и двойную версии бургера заказали более 400 тыс. раз.
McDonald’s прекратил обслуживать посетителей в России в марте 2022 года. Позднее российский бизнес выкупил один из франчайзи Александр Говор, который 12 июня запустил работу сети под новым брендом «Вкусно — и точка». С этого времени сеть вводит в меню новые позиции, расширяет географию присутствия, перезапускает формат «МакКафе», доставку и другое.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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