«Вкусно — и точка» предложит клиентам острые новинки с «русскими мотивами»

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» могут появиться острые блюда, которые помогут согреться в зимний период, рассказал владелец сети Александр Говор на пресс-конференции, посвященной первым итогам работы бренда.
По словам бизнесмена, еще до ухода McDonald's он настаивал на том, чтобы в холодное время года меню дополнялось сезонными острыми блюдами.
«Люди острое любят. Поэтому нужно, чтобы в меню обязательно были острые блюда. Они, в принципе, уже стали входить. То, что они будут меняться, это однозначно. Будут дополняться каким-то русскими мотивами и нотками», — заявил Говор.
Говоря о развитии бренда в целом, предприниматель подчеркнул, что сейчас важно «ничего не сломать и сохранить то, что уже есть».
«Надо хотя бы восполнить то, что мы потеряли за те три-четыре месяца, которые не работали», — отметил владелец «Вкусно — и точка».
Отвечая на вопрос о возможном пополнении продуктовой линейки сети блюдами русской кухни, бизнесмен ответил, что приоритетом компании являются вкусовые предпочтения потребителей, которые, по его словам, не хотят видеть в меню, например, «блины с икрой».
Ранее «Вкусно — и точка» запустила аналог «Хэппи Мил». Детский набор получил название «Кидз Комбо», вместо игрушки в него входит книга с головоломками от издательства Clever.
Александр Говор сообщил, что в будущем в «Кидз Комбо» также будут класть игрушки, сделанные по мотивам отечественных сказок и мультфильмов. По словам предпринимателя, персонажи популярного мультфильма «Маша и Медведь» точно попадут в детский набор.
Когда именно в «Кидз Комбо» появятся игрушки, пока неизвестно. Зато долгожданный для многих клиентов аналог «Биг Мака» запустят в продажу уже в феврале. Он будет называться «Биг Хит».
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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