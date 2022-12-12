«Вкусно — и точка» предложит клиентам острые новинки с «русскими мотивами»

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» могут появиться острые блюда, которые помогут согреться в зимний период, рассказал владелец сети Александр Говор на пресс-конференции, посвященной первым итогам работы бренда.

По словам бизнесмена, еще до ухода McDonald's он настаивал на том, чтобы в холодное время года меню дополнялось сезонными острыми блюдами.

«Люди острое любят. Поэтому нужно, чтобы в меню обязательно были острые блюда. Они, в принципе, уже стали входить. То, что они будут меняться, это однозначно. Будут дополняться каким-то русскими мотивами и нотками», — заявил Говор.

Говоря о развитии бренда в целом, предприниматель подчеркнул, что сейчас важно «ничего не сломать и сохранить то, что уже есть».

«Надо хотя бы восполнить то, что мы потеряли за те три-четыре месяца, которые не работали», — отметил владелец «Вкусно — и точка».

Отвечая на вопрос о возможном пополнении продуктовой линейки сети блюдами русской кухни, бизнесмен ответил, что приоритетом компании являются вкусовые предпочтения потребителей, которые, по его словам, не хотят видеть в меню, например, «блины с икрой».

Ранее «Вкусно — и точка» запустила аналог «Хэппи Мил». Детский набор получил название «Кидз Комбо», вместо игрушки в него входит книга с головоломками от издательства Clever.

Александр Говор сообщил, что в будущем в «Кидз Комбо» также будут класть игрушки, сделанные по мотивам отечественных сказок и мультфильмов. По словам предпринимателя, персонажи популярного мультфильма «Маша и Медведь» точно попадут в детский набор.

Когда именно в «Кидз Комбо» появятся игрушки, пока неизвестно. Зато долгожданный для многих клиентов аналог «Биг Мака» запустят в продажу уже в феврале. Он будет называться «Биг Хит».

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»