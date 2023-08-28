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«Вкусно — и точка» добавила игрушки в детские наборы «Кидз Комбо»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Вкусно — и точка» добавила в детские наборы «Кидз Комбо» игрушки — героями первой коллекции стали персонажи российского мультсериала «Лео и Тиг», говорится в сообщении компании.

«Вкусно — и точка» добавила игрушки в детские наборы «Кидз Комбо»

Детские наборы с игрушкой появились в некоторых предприятиях сети 24 августа, до 31 августа они появятся во всех заведениях страны. В коллекцию вошло 12 фигурок.

«Кидз Комбо» игрушки

В дальнейшем сеть планирует представить новые коллекции игрушек уже по другим мультипликационными лицензиям.

Детские наборы «Кидз Комбо» — аналога «Хэппи Мил» — появились в меню «Вкусно — и точка» в декабре 2022 года. В их состав вошли эксклюзивные книги от издательства Clever — с головоломками и лабиринтами для развития памяти, логики, внимания и пространственного мышления. 

Игрушки для «Кидс Комбо» компания представила в июне 2023 года.

Ключевые наборы «Кидз Комбо», как сообщается, содержат менее 600 ккал.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»

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