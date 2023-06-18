Илон Маск анонсировал появление Twitter на смарт-телевизорах

Владелец Twitter Илон Маск сообщил о скором выходе приложения соцсети для умных телевизоров. При этом точных сроков миллиардер не назвал.

Под одним из подкастов с участием Илона Маска пользователь с ником @sunoxen выразил надежду на появление приложения Twitter для Smart-TV, поскольку он не привык смотреть часовые видео в соцсети.

«Оно на подходе», — заявил Маск в ответ на комментарий пользователя.

Каким будет приложение и какими функциями оно будет обладать бизнесмен не уточнил. Также он не назвал дату запуска.

Осенью 2022 года Илон Маск написал, что «положит конец абсурдной практике скриншотов из блокнота» и добавит возможность писать длинные посты в Twitter и прикреплять медиафайлы больших объемов.

В мае у пользователей соцсети с платной подпиской появилось возможность загружать двухчасовые видео объемом 8 Гб.

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