«В названии "Тинькофф" была интеллектуальность»: эксперты высказались о ребрендинге «Т-Банка»

RB.RU узнал, как специалисты в области нейминга, связей с общественностью и маркетологи оценивают ребрендинг «Тинькофф», который решил отказаться от «фамильности» и стать «Т-Банком».

По мнению творческого директора «Бюро названий» и ведущего одноименного Telegram-канала Вадима Дунаева, новое название проигрывает прежнему из-за краткости.

«Мы живем в динамичное время и есть соблазн все сокращать, но в нейминге краткость отнюдь не сестра таланта. "Я помню чудное мгновенье" намного более интересное сообщение, чем просто "Я помню"», — считает Дунаев.

Дунаев утверждает, что, например, Сбербанк звучит и торжественно, и солидно, а Сбер, к сожалению, нет.

«В названии "Тинькофф" была интеллектуальность, новизна, дружественность и даже намек на утренний кофе», — считает эксперт в области нейминга. А вот когда отказываются от подобных названи, то «брендинговый пейзаж» беднеет.

«Мне, как неймеру, конечно, жаль», — констатировал специалист.

Дунаев разместил пост в своем Telegram-канале, в котором указал, что переименования вскоре могут затронуть и другие банки, причем логика в выборе названий будет аналогичной.

«На букву "Т" для банковских услуг претендует также АО "Точка". "Райффайзенбанк" подавал заявки на товарный знак "R-Банк". За букву "X" соревнуются двое: банк "Хайс" и "Хоум банк". А вот "Альфа-банку" уже ничего делать не надо: у него своя буква в "банковском алфавите" давно есть», — отметил Дунаев.

Фото на обложке: Telegram-канал Дунаева

Ставка на молодых

«Ребрендинг "Т-Банка" не напрашивался, а вопил и кричал о своей необходимости уже давно. Прежний владелец не имеет больше ничего общего с банком, его пользователями и с Россией», — полагает медиаэксперт и партнер агентства «К2» Георгий Лобушкин.

По мнению Лобушкина, смена вектора никак не повлияет на клиентскую базу и узнаваемость бренда. Напротив, фамилия иноагента Олега Тинькова давно уже стала нарицательной, а у значительной аудитории зачастую воспринималась в отрицательной коннотации.

Эксперт добавляет, что для организации это шаг, который пойдет только на пользу. «С-банку, А-банку, В-банку напрячься!» — добавил Лобушкин.

Управляющий директор по маркетингу Группы «ЭТП ГПБ» Ирина Абдураимова считает, что «фамильные бренды — это привязка к личности, а в данном случае — к фамилии эпатажной личности» и в свете объединения «Тинькофф» и Росбанка ребрендинг назрел.

Абдураимова уверена, что существует мировая тенденция ренейминга, когда бренды стремятся к большей лаконичности, что положительно воспринимается более молодой аудиторией, которая уже пресытилась большим количеством информации и тяготеет к минимализму. Именно поэтому Сбербанк стал Сбером.

«"Т‑Банк" теперь можно трактовать, например, как "твой банк" и допустить еще много интересных трактовок. При этом оставили преемственность — фирменный стиль все еще узнаваем, смена названия никак не ограничила команду в создании коммуникационных историй. Напротив, я бы сказала, поле для творчества расширилось. Здорово, что слоган остался прежним, а в целом команда маркетинга сработала отлично», — объяснила маркетолог.

Абураимова добавила, что вопреки расхожему мнению, сейчас Россия не закрылась от мира, например, бренды «ЭТП ГПБ» и VESNA активно сотрудничают со странами БРИКС.

«"Т-Банк" настраивается на выход на международные рынки. Соответственно, ребрендинг и новый нейминг помогут легче экспортироваться за рубеж», – констатировала маркетолог.

Слово основателю

Основатель банка Олег Тиньков, признанный иноагентом, в соцсетях прокомментировал отказ от использования его фамилии в названии уже проданного актива.

«Ребята, вот вам моя последняя идея: Переименуйтесь в Z Bank а не Т Банк», — обратился Тиньков к руководству кредитного учреждения (орфография и пунктуация сохранены). Иноагент Тиньков, уже покинувший Россию и отказавшися от российского гражданства, сообщил, что рад, что его имя больше не ассоциируется с банком.

5 июня стало известно, что «Тинькофф» обновил бренд: теперь кредитная организация называется «Т-Банк». Смена названия — это новый этап развития бренда, сообщил «ТКС Холдинг».

Все продукты и сервисы с 5 июня заработали под новыми названиями. До осени 2024 года компания поменяет дизайн карт, внешний вид банкоматов и оформление других элементов. В компании рассчитывают использовать букву «Т» для новых направлений бизнеса.

В бывшем «Tинькофф» объяснили, почему решили стать «T‑Банком»

«В феврале 2024 года мы уже обновили логотип, теперь пришло время менять название: мы хотим уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более лаконичное и современное», — пояснили в компании.

Фото в тексте: "Т-Банк"

В банке считают, что буква «Т» становится узнаваемым визуальным элементом продуктов и сервисов экосистемы. Еще один повод переименоваться: масштабирование на международные рынки.

Все продукты банка и справки продолжают действовать, но названия банковских продуктов изменятся. Например, дебетовая карта Тinkoff Black теперь называется просто Black. «Тинькофф Город» стал просто «Городом», а «Тинькофф Страхование» теперь «Т-Страхование».

Основатель банка «Тинькофф», а ныне иноагент Олег Тиньков в 2022 году заявил, что продажа 35-процентной доли в TCS Group (банк «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другие активы) «Интерросу» Владимира Потанина была вынужденной мерой. Предприниматель рассказал, что его «заставили» продать свою долю «за копейки» после публичных высказываний о спецоперации на Украине.

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