Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов

Она поделилась с читателями RB.RU рассуждениями о судьбе Clubhouse: Facebook и Twitter пытаются скопировать его функционал и уже начали тестировать обновления.

Елена Райтс, эксперт в маркетинге, директор по развитию группы компаний «Альтфина» . Среди ее кейсов — увеличение оборота компании в сфере пластической хирургии и косметологии в пять раз за полтора года, в том числе с помощью SMM.

Если сравнивать пользовательскую базу Сlubhouse с другими социальными сетями, то пока он им значительно проигрывает: приложение скачали восемь млн человек. Тогда как у Facebook — 2,8 млрд активных пользователей по всему миру в месяц, у TikTok — один млрд, у Twitter — 330 млн, у Snapchat — 249 млн.

Компании тоже вначале не были гигантами, но при этом демонстрировали взрывной рост. Например, в 2010 году Instagram получил миллион зарегистрировавшихся пользователей всего за два месяца, за год преодолел отметку в 10 млн, а в июне 2018 года добрался до миллиарда.

TikTok за первый год работы нарастил 10 млн пользователей. Но эту социальную сеть нельзя сравнивать с остальными, которые были стартапами и получили венчурные инвестиции. TikTok — проект крупнейшего китайского холдинга ByteDance, капитализацию которого сегодня оценивают в $140 млрд.

Twitter и Facebook начали разрабатывать собственные сервисы аудиочатов, и это может сказаться на популярности Clubhouse.

Например, запущенный в прошлом году Twitter Spaces находится на стадии бета-тестирования, а авторитетные западные СМИ уже активно сравнивают функционалы обоих сервисов. В настоящее время аудиочаты доступны для пользователей Twitter на смартфонах, но вскоре использовать их можно будет и в браузерах.

С помощью Twitter Spaces люди смогут отправлять заметки в виде голосовых твитов (что очень похоже на отправку голосовых заметок в WhatsApp). Пока аудиочат не может длиться более 140 секунд. По словам Маниша Махешвари, управляющего директора Twitter India, гигант социальных сетей хочет, чтобы пользователи могли общаться с помощью «нюансов, эмоций и сочувствия, которые отзываются в нас, когда мы слышим чей-то голос».

Twitter Spaces разрабатывается сразу и для Android, и для iPhone. Напомним, что приложение Clubhouse пока доступно только для пользователей iOS по приглашениям (инвайтам).

Недавно Григорий Клюшников, экс-разработчик «ВКонтакте», выпустил неофициальный релиз Clubhouse для Android на Java. Однако его невозможно скачать из Google Play, а только напрямую через GitHub, к тому же у него ограниченное количество функций — его нельзя назвать полноценным релизом на Android.

К тому же Clubhouse решил избавиться от всего неофициального и начал блокировать Android-аккаунты «за нарушение политики в отношении спама». Twitter Spaces уже работает в некоторых странах, если обновить приложение.

Пока же попытки Twitter скопировать функционал Clubhouse напоминают историю, как Periscope, принадлежащий им же, обогнал Meerkat в гонке потоковой передачи в прямом эфире в 2015 году.

Meerkat в марте 2015 года привлек $12 млн венчурного финансирования от Greylock Partners (столько же получил Clubhouse на первом раунде) и разогнался до двух млн пользователей, прежде чем Twitter запустил Periscope, а затем использовал размер своей сети для обеспечения функциональности потоковой передачи для гораздо большего числа пользователей.

В Facebook тоже предвидели популярность аудиоприложений, поэтому ведут разработки в этой сфере. Как сообщает New York Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией руководители Facebook дали сотрудникам задачу создать версию Clubhouse, чтобы пользователи имели возможность заходить в виртуальные комнаты для голосового чата и общаться на любые темы.

Издание New York Times также процитировало представителя Facebook Эмили Хаскелл. Она сказала, что их компания «на протяжении многих лет связывает людей с помощью аудио- и видеотехнологий и всегда изучает новые способы улучшить этот опыт для людей». Похожая ситуация была и с приложением Instagram. Его функционал Facebook скопировали из Snapchat в 2016 году. До этого была попытка приобрести Snap за $3 млрд.

Кстати, Facebook даже в начале своего развития черпал вдохновение из других приложений. Так, например, эксперты считают, что Facebook скопировал кнопку «Нравится» у приложения Friendfeed еще в 2007 году (Facebook это отрицает), а в последнее время платформа пыталась «задушить» рост TikTok, добавив свою собственную функцию Instagram Reels.

Если Facebook действительно скопирует функционал Clubhouse, он могут выступить конкурентом и для Twitter (2,8 млрд пользователей против 330 млн у последних).

Поэтому, когда он сделает стоящий продукт, его текущая активная аудитория может прийти из Clubhouse. Тем более что с 27 февраля число загрузок нового приложения начало снижаться. В любом случае Clubhouse для увеличения аудитории необходимо срочно разработать версию для Android и, возможно, отказаться от системы приглашений, когда пользователям приходится делиться своей записной книгой контактов.

И, конечно, необходимо монетизировать работу социальной сети. В планах Clubhouse — возможность оставлять донаты, продажа подписок на наиболее востребованных спикеров и билетов на самые яркие выступления.