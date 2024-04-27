Трудоустройство подростков в 2024 году

В статье расскажем про условия договора и другие необходимые документы, как оформляется согласие родителей и в каком количестве нужно предоставлять отпуск несовершеннолетнему сотруднику.

Законодательство Российской Федерации не запрещает компаниям трудоустройство несовершеннолетних граждан. Но прием на работу таких сотрудников в 2024 году имеет свои особенности и ограничения.

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Возраст несовершеннолетних работников

Несовершеннолетними в РФ считаются граждане моложе 18 лет. Однако с рождения они наделены правами и обязанностями, список которых с возрастом будет расширяться по мере взросления.

При трудоустройстве несовершеннолетних на работу в организацию соблюдайте специфику законодательства. Важно:

правильно оформлять трудовой договор с несовершеннолетними;

проверить, поставлен ли соискатель на воинский учет;

просить аттестат об общем среднем образовании;

помнить, что несовершеннолетним запрещено выполнять некоторые виды работ;

ограничивать максимальное рабочее время;

организовывать мероприятия по охране труда;

предоставлять время на отдых;

соблюдать нормы и оплату труда;

понимать, в каких случаях можно расторгать трудовой договор.

Условия трудоустройства несовершеннолетних

Ст. 37 Конституции Российской Федерации гарантирует несовершеннолетним гражданам такие права:

самостоятельно выбирать профессию,

трудиться в безопасных условиях,

получать вознаграждение за работу не менее МРОТ,

требовать от работодателя защиту от безработицы,

рассчитывать на установленную законом продолжительность рабочего времени, периодов отдыха, выходных и праздничных дней, оплачиваемого отпуска.

В зависимости от возраста трудоустройство несовершеннолетних в 2024 году имеет такие особенности:

Возраст, лет Согласие Трудовой договор Мед. показания Сфера деятельности Особые условия До 14 От родителей и опеки Подписывают родители Отсутствие ограничений по здоровью Спортивные, театральные, творческие организации Ограниченное рабочее время, отсутствие морального и физического вреда 14 От родителей, с 2024 года разрешение опеки не нужно Подписывают родители, в некоторых сферах сам подросток Отсутствие ограничений по здоровью Любая в каникулы или свободное время без вредных условий Неполный рабочий день, неделя, смена От 15 Не нужно Самостоятельно, если трудоустройство несовершеннолетних происходит после получения среднего образования Отсутствие ограничений по здоровью Любая в каникулы или свободное время без вредных условий Неполный рабочий день, неделя, смена

После 16 лет для трудоустройства несовершеннолетних применяется общий порядок заключения трудового договора. В нем учитывают ограничения, которые предусматриваются законодательством при найме подростков.

Запрещено привлекать несовершеннолетнего к работе, если она связана с такими условиями:

перемещение тяжестей весом более установленной нормы,

нахождение под землей,

командировки или вахтовый метод,

работа в ночные смены,

управление транспортными средствами,

опасные и вредные производства,

воздействие на моральное или психологическое состояние.

Необходимые документы для трудоустройства

Перед приемом на работу несовершеннолетнего от 14 до 16 лет кадровику надо проверить соискателя и пакет документов, состоящий из:

Разрешения от родителей, усыновителей или органа опеки; Паспорта с 2 ксерокопиями со страницей прописки; Медсправки по форме № 086/у, заверенной врачом; Банковской пластиковой карты с социальным счетом № 54; Справки с места учебы с подписью директора или его заместителя; Страхового свидетельства по пенсионному страхованию; Идентификационного номера налогоплательщика; Заявлений о поиске работы и оказанной услуге в центре занятости; Трудовой книжки; Согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего от его законного представителя.

Несовершеннолетний от 17 до 18 лет предоставляет такой же пакет документов, за исключением согласия родителей и опекунов.

Согласие родителей при трудоустройстве

Самостоятельно устроиться на работу до исполнения 15 лет подросток может только в том случае, если получил аттестат о начальном образовании и продолжил учиться в колледже, техникуме или вечерней школе. Если молодой человек решил окончить 11 классов, то при устройстве на работу ему понадобится разрешение от родителей или усыновителей.

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Второй документ, который нужно предъявить при поступлении на работу — справка из органов опеки. Подростку нужно прийти в эту государственную организацию вместе с родителем и написать заявление. К документу прикладывается согласие законного представителя и копия трудового договора.

Для приема на работу несовершеннолетнего специальной формы трудового договора нет. Документ составляется в письменном виде с указанием следующей информации:

название документа,

наименование организации,

фамилии, имени, отчества, должности руководителя,

Ф.И.О., контактного телефона, паспортных данных претендента,

предмета соглашения, включая дату начала работы,

прав и обязанностей сторон,

продолжительности времени труда и отдыха,

размера зарплаты и способа ее начисления,

ответственности сторон за нарушения правил контракта,

условий прекращения действий трудового договора,

порядка действий по решению конфликтных ситуаций,

даты составления,

подписей участников.

Отдельно в документе указывают особые условия для несовершеннолетних:

возможность получить увеличенный отпуск и сокращенный рабочий день,

периодичность медицинских осмотров,

запрет на некоторые виды работ.

Дополнительно к трудовому договору прикладывается:

копия персональной должностной инструкции,

образец индивидуального графика работы,

разрешение от родителей, усыновителей или органов опеки.

Последний документ составляется письменно. В него вносится такая информация:

Ф.И.О., несовершеннолетнего, который устраивается на работу, а также родителя и сотрудника опеки;

паспортные данные участников договора;

наименование компании, куда устраивается несовершеннолетний;

должность или специальность, на которую он претендует;

подтверждение согласия на работу;

дата;

подписи сторон.

После проверки документов несовершеннолетнему выдадут разрешение на работу. Но если у представителей опеки возникнут сомнения в безопасности условий труда или способности подростка справиться с обязанностями, ему откажут.

Иногда несовершеннолетние устраиваются на разовую или временную работу. В такой ситуации обязательно разрешение родителей, даже если подростку уже исполнилось 16 лет.

Длительность рабочего дня для несовершеннолетнего

Во время работы несовершеннолетнему устанавливают сокращенный рабочий день в соответствии с тем, сколько лет ему исполнилось:

Возраст, лет Длительность смены, часы Продолжительность рабочей недели, часы Совмещение с учебой, часы 14-15 4 24 2,5 в день и 12 в неделю 15-16 5 24 2,5 в день и 12 в неделю 16-18 7 35 4 в день и 17,5 в неделю

Устанавливать большую продолжительность рабочего дня или недели для принятого на работу несовершеннолетнего законодательство РФ запрещает.

Отпуск несовершеннолетнего работника

Трудовой кодекс гарантирует любому работнику право на ежегодный оплачиваемый отпуск не меньше 4 календарных недель. Несовершеннолетние сотрудники могут отдыхать 31 день, согласно ст. 267 ТК РФ. Кроме того, работодатель обязан предоставить подростку ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной работы.

Работодателю запрещено при предоставлении отпуска:

отзывать подростка из отпуска даже по производственным нуждам;

выплачивать денежную компенсацию за неиспользованное время отдыха без согласования с работником;

переносить отпуск на следующий год.

Возмещение неистраченных дней отдыха за текущий или будущий период допускается только при увольнении сотрудника младше 18 лет.

Если несовершеннолетний устраивается на работу, он может взять дополнительный отпуск при выполнении таких условий:

особый характер труда в соответствии со ст. 118 ТК РФ;

трудоустройство на Крайнем Севере или в приравненной к нему области;

учеба по вечерней или заочной форме;

заключение коллективного договора, который предусматривает большую продолжительность отпуска.

Несовершеннолетний, принятый на постоянную или временную работу, имеет право оформить отпуск за свой счет с гарантией сохранения своего места. Порядок предоставления и длительность такого периода сотрудник и работодатель обсуждают индивидуально.

Несовершеннолетний работник: оплата труда

При трудоустройстве несовершеннолетнего запрещается устанавливать для него испытательный срок. Специфику оплаты труда таких сотрудников поясняет извещение Федеральной налоговой службы Российской Федерации № ШС-37-3/10304 от 31.08.2010 и ст.271 Трудового кодекса.

Согласно действующей системе оплаты труда, несовершеннолетним гарантируют заработную плату не ниже официального МРОТ. При повременном варианте размер дохода подростка зависит от количества отработанных часов. В трудовом договоре может быть дополнение, что в зависимости от желания администрации и за счет ресурсов организации зарплата несовершеннолетнему увеличивается до средней для остальных сотрудников.

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Сдельная форма оплаты труда предполагает вознаграждение сотруднику за выпущенную продукцию. В отношении несовершеннолетних при такой системе руководитель имеет право доплатить подростку между стандартной и неполной ставками.

Если работник моложе 18 лет одновременно работает и учится, то оплата труда происходит в зависимости от количества отработанных часов. оплаты сотрудник и работодатель обсуждают индивидуально.

Увольнение подростка по законодательству

Уволить несовершеннолетнего работника в одностороннем порядке можно только в следующих случаях:

предприятие на стадии ликвидации,

сокращается штат компании

квалификация работника не соответствует должности, которую он занимает,

вернулся сотрудник, который раньше уже работал в компании.

Но даже в таких условиях сократить подростка нельзя без разрешения Государственной инспекции по труду и органов опеки.

Увольнение несовершеннолетнего по собственному желанию происходит следующим образом:

работник пишет заявление,

администрация оформляет приказ об увольнении,

с работником рассчитываются за отработанное время и неистраченный отпуск,

работнику возвращают документы.

За нарушение сроков, порядка выплат и правил оформления подростков работодатель несет административную и материальную ответственность в рамках Трудового кодекса и КОАПП РФ.

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