Подработка для подростков

Rusbase Young рассказывает, где и как могут подрабатывать подростки (даже в 12 лет!).

Когда ты подросток, то жизнь бьёт ключом и есть много возможностей. Школа или колледж занимают первую половину дня, а оставшиеся часы вы тратите на то, что хочется. Можно, конечно, проводить время беззаботно и весело, а можно уже в раннем возрасте задумываться о карьере и своём деле. В любом случае, работать никогда не рано. Но что делать и куда идти, если хочется заработать денег, но выходить на полный рабочий день нет времени?

Содержание:

Как найти подработку подростку

Первый вопрос — где и как искать вакансии с неполным рабочим днём, с чего начинать.

Сперва стоит проверить известные сервисы по поиску работы — HeadHunter, SuperJob, Avito. В настройках указывайте неполный рабочий день, выбирайте работу для подростков или ту, которая не превышает четырёх часов в день. Если все варианты, которые нашли, вам не подходят, то двигайтесь дальше. Сейчас, когда процветают мессенджеры и поколение Z активно пользуется соцсетями, можно искать подработку там. Ищите тематические группы в фейсбуке или телеграме, обычно опытные рекутёры советуют находить закрытые сообщества, вступать в них и общаться напрямую с участниками. Даже если не срастётся с подработкой, вы прокачаете soft skills.

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Ещё один способ найти подработку — биржи фриланса. Не обязательно быть крутым программистом и разработчиком, писать длинные статьи на заказ или создавать сложные сайты. Иногда попадаются простые заказы на пару часов в день — сделать презентацию, обработать фото, написать короткие заметки для аккаунта работодателя в соцсетях. Главное помнить — подработка не должна мешать учёбе и вредить здоровью.

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Виды подработок для подростков

Когда говоришь о подработке для подростков, в голове рисуется образ промоутера и фигура, которая раздаёт листовки на улице или расклеивает объявления. Безусловно, ничего не имеем против такой работы. Она — один из видов деятельности, которой могут заниматься несовершеннолетние. А какие ещё есть варианты?

Подработка в интернете: прохождение соцопросов, участие в IT-проектах на junior-позиции. Работа в трудовых отрядах, если такие набирают у вас в школе. Работа в сфере услуг: например, можно пойти курьером или зарабатывать на продаже лимонада. Развлекательная сфера: всё, что связано с кино и театром, если вы создаёте или исполняете произведение искусства. Волонтёрские организации: да, часто денег не платят, зато дают контакты, связи, рекомендательные письма, оплачивают транспорт и питание.

Подработка для подростков 12-13 лет

Возраст двенадцати лет сложный во многих аспектах, включая разрешение на трудовую деятельность. По Трудовому законодательству РФ подростки до 14 лет могут работать только с разрешения родителей и органов опеки в кинотеатрах, театральных, цирковых и концертных организациях. При этом вы должны создавать или исполнять произведение искусства. Есть ограничения на рабочее время — не более 12 рабочих часов в неделю.

Не обязательно пытаться устроиться в крупную организацию, 12-13 лет — отличный возраст, чтобы пробовать, экспериментировать и выбирать занятие по душе.

Что касается сферы развлечений и искусства, то вы можете попробовать себя в качестве актёра. Зачастую на съёмочной площадке требуются дети.

Если все сайты по поиску работы упорно выдают «только с 14 лет», не отчаивайтесь. Для начала спросите в своей школе, возможно, у них есть подработка на лето и несложные задачи, которые вы сможете выполнять. Возможно, вас смогут записать в специализированный трудовой отряд с разрешения родителей.

Подработка для подростков 14 лет

14 лет — возраст, когда подростки официально могут работать. Сперва мы советуем отправиться к руководителям в школе и узнать у них про подработки. Если в школе ничего не нашлось, следующий шаг — посетить молодёжный центр занятости вашего города. Обычно в таких местах сотрудники помогают подобрать подходящую вакансию, составить резюме и пройти профориентационное тестирование.

Альтернативный вариант заработка — проходить несложные соцопросы. Это занимает мало времени, а деньги платятся сразу на мобильный телефон, с которого их можно вывести на любую карту.

Подработка для подростков 17 лет

До получения взрослого паспорта осталось немного, и устраиваться на работу становится проще. Теперь не нужны разрешения родителей и органов опеки, вы можете самостоятельно заключать трудовой договор.

Сегодня классические подработки вытесняются новыми профессиями, становится неинтересно работать там, где мало платят, если усилиями можно добиться гораздо большего, даже пока ты подросток. Одно из популярных направлений заработка — рессел. Коротко — нужно заниматься перепродажей брендовых вещей. С одной стороны, есть возможность погружаться в тот или иной бренд, а с другой — прокачивать бизнес-навыки.

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Можно развивать свой ютуб-канал или TikTok, придумывать яркие и популярные темы выпусков, а потом монетизировать творчество.

Для ребят, которым не нравится идея с ресселом и ютубом, есть подработки по найму. Например, работать в качестве репетитора с младшими классами, преподавать русский язык или математику, а знание английского языка будет дополнительным плюсом.

Есть сервисы по уходу за животными. Вы можете гулять с собаками или присматривать за ними по несколько часов в день, пока хозяев нет дома. Аналогичный сервис есть и для присмотра за кошками.

Подработка для подростков в интернете

Глупо в 21 веке не прибегать к технологиям. Теперь с помощью обычного ноутбука можно зарабатывать из любой точки света даже, если вам нет восемнадцати.

Для ребят, которые разбираются в IT, работа в интернете будет плюсом. Можно начать с писем в технологичные компании и предлагать свою кандидатуру. Даже гиганты на рынке берут к себе начинающих специалистов. Популярным направлением является разработка на Python. Сначала можно попасть на обычную стажировку, где есть возможность проявить себя и затем перейти в штат.

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Для тех, у кого нет навыков разработки, предлагаем работу попроще — выполнять заказы по фрилансу, писать небольшие статьи, делать презентации, вести социальные сети (и прокачивать навыки SMM-менеджера), наполнять сайты контентом. Ещё можно научиться делать сайты на Тильде. Это простой в использовании сервис, с помощью которого вы сможете выполнять несложные заказы.

Ребята творческой и гуманитарной специальностей могут предлагать свои тексты в различные издания и редакции, которые сотрудничают с внештатными авторами и платят им гонорары. А ещё можно зарабатывать на масках в инстаграме, придумывать свои шоу, стать блогером.

Заключение

Подрабатывать, когда ты подросток, похвально. Это дисциплинирует и двигает вперёд, начинаешь больше пробовать. Конечно, не обойтись без ошибок, но у кого их не бывает! Мы предложили лишь некоторые способы, как можно заработать денег.

Сейчас всё больше и больше появляется нестандартных заработков. А ребята открывают стартапы даже в 12 лет. В этом есть смысл — учиться нужно с малых лет, строить бизнес в том числе. Главное, найти то, от чего будут гореть глаза и захочется вставать с утра. А деньги лишь способ реализовать желания. Круто, когда их можно зарабатывать в любом возрасте.