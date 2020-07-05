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Не только официанты: как искать подработку летом 2020

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Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Категорийный менеджер в «Авито Работа»

Анна Меликян

Пандемия и нестандартные условия жизни  — не повод отказываться от планов на лето. Сейчас найти подработку на время каникул — целый квест. 

Рассказываем, какие направления сейчас более актуальны, а кого работодатели пока не ищут, как понять, что вам подходит компания и подработка, и где искать работу на лето в нестабильный период. 

Не только официанты: как искать подработку летом 2020

Кто будет востребован летом 2020

Есть ряд профессий, в которых традиционно работают студенты и старшеклассники. Обычно это предложения по работе официантами, курьерами, операторами аттракционов, беби-ситтерами, вожатыми, промоутерами, расклейщиками объявлений, почтальонами, бариста, озеленителями и операторами колл-центров. В основном, это несложная работа с быстрым обучением, удобным графиком и часто ежедневной оплатой.

Но пандемия внесла коррективы, и рынок труда имеет явный перекос. Это связано с тем, что карантин снимают постепенно, а власти ставят существенные ограничения на количество посетителей. 

Пока работают только летние веранды, ресторанам не нужны новые официанты, детские лагеря закрыты почти во всех регионах, так что вожатых тоже не ищут, а промоутеры в супермаркетах неуместны, пока социальная дистанция составляет 1,5 метра.

Спрос перераспределился — сегодня он низкий в сферах, в которых всегда было много вакансий. Например, в мае количество вакансий в ресторанной сфере в России уменьшилось вдвое по сравнению с 2019 годом.  Однако не все направления просели во время вынужденной изоляции — онлайн-бизнес показывает бурный рост. Это маркетплейсы, интернет-магазины, сервисы доставки, образовательные и развлекательные платформы. А значит таким компаниям нужны люди, которые принимают, собирают и доставляют заказы, а также сотрудники поддерживающих отделов — в техподдержку, колл-центр, маркетинг и IT.

С чего начать поиск подработки в 2020 году

Перед поиском подработки узнайте, как обстоит ситуация с коронавирусом и карантином в вашем городе. Официальную информацию публикует портал Стопкоронавирус.рф — сколько заболевших и выздоровевших, идет ли заболевание на спад, какие ограничительные меры принимаются. Роспотребнадзор публикует информационные бюллетени, а «Яндекс»  запустил карту распространения вируса

Определите для себя риски — насколько сами боитесь заразиться, переболели ли во время карантина, есть ли антитела. Если опасаетесь за себя или близких, лучше рассматривайте работу онлайн, если уверены — идите в оффлайн, но всегда помните про правила безопасности. 

Как подобрать работу по душе

Идеально, если ваши возможности и желания совпадут. Для этого надо проанализировать собственный опыт и предпочтения, чтобы ответить на два главных вопроса: «Для чего я ищу работу?» и «Какая работа меня привлекает?». Нет смысла искать работу беби-ситтером, если с трудом представляете, что интересно малышам, также как и вакансию в техподдержке IT-компании, если с техникой на «вы». Однако если вы просто хотите заработать на новый айфон, выбирайте любое приглянувшееся предложение. Нет ничего зазорного в том, что вы еще не определились с профессией и хотите просто подзаработать.

Подумайте о личностных характеристиках и склонностях. Коммуникативным понравится работа в колл-центре, организатором, распространителем, а интровертам — работа с документами и в сети. 

Вот шесть  вопросов, которые помогут определиться:

  1. Зачем мне работа?
  2. Чем мне больше всего нравится заниматься?
  3. Есть ли вакансии в этой сфере деятельности?
  4. Какие навыки и компетенции ждут работодатели?
  5. Насколько я соответствую требованиям?
  6. Устраивает ли меня условия работы: график, должностные обязанности и доход?

Где искать работу

Согласно исследованию «Авито Работа», даже сейчас соискатели часто находят работу через знакомых и бывших коллег. Скажите родителям, родственникам и приятелям, что ищете работу — велика вероятность, что вам помогут.

Обязательно опубликуйте пост в соцсетях и попросите друзей его максимально расшарить — многие крупные компании подбирают персонал через фейсбук и «ВКонтакте». 

Более продвинутый способ — найти работу с помощью технологий, например, с помощью ассистента «Авито». Он экономит время соискателя на создание резюме и подбор подходящих вакансий. Сейчас на площадке размещено более 40 тысяч вакансий в категории «Без опыта», а значит вы можете претендовать на одну из них.

Вузы и образовательные проекты всегда публикуют много вакансий именно для стажеров и начинающих карьеру. Посмотрите на сайте своего вуза или на страницах известных институтов — МГУ, Высшая школа экономики, МГИМО, МАИ, РГГУ, МГСУ. Еще много вакансий от образовательных онлайн-платформ — Geekbrains и «Биржа Нетологии». Но иногда образовательные организации дают доступ к вакансиям только для своих студентов.

Крупные компании постоянно ждут талантливых стажеров, в основном — технических специальностей. Это отличный шанс не только подработать, но и закрепиться в ведущих корпорациях для дальнейшей карьеры. Мониторьте вакансии на страницах для новичков: 


Также стоит обратить внимание на сообщества, которые специализируются на стажировках, временной и проектной работе. Особенно их много в Telegram:

  • Мы вам перезвоним (@perezvonyu), 
  • Греф Позвонит (@gref_pozvonit), 
  • Finder.vc (@theyseeku), 
  • Фриланс Таверна (@freelancetaverna), 
  • Remowork — удаленная работа (@remowork_ru), 
  • Вакансии для хороших людей (@vdhl_good), 
  • New directions: стажировки и волонтерство (@newdirections).  

На что обращать внимание

Узнайте требования к соискателям, особенно насчет возраста. Указывать желаемый возраст кандидатов запрещено законодательно, но рекрутеры все равно дают понять, кто именно требуется. Ищите вакансии по словам «начало карьеры», «студенты», «без опыта», «стажировки», «проектная» и «временная работа». Тогда не будет разочарования у обеих сторон, если вам нужна работа на лето, а работодателю — сотрудник на несколько лет.

Перед тем, как откликаться, изучите информацию о компании. Посмотрите сайт и соцсети, попробуйте определить, как давно работает организация и насколько она социально ответственна. Можно почитать отзывы на форумах о работодателях. Все это необходимо, чтобы не нарваться на мошенников. Если что-то смущает, проверьте информацию на сайте ФНС. Для этого надо знать ИНН или точное наименование. Эта информация открыта — ее указывают на сайте, бланках, договорах, чеках и в других источниках.

На собеседовании спросите все нюансы относительно будущих обязанностей и условий. Если предполагается работа на территории работодателя, выясните, как обеспечивается безопасность и охрана труда в условиях пандемии. Так, Роспотребнадзор рекомендует компаниям разделять рабочие потоки, измерять температуру сотрудникам, покупать маски и дезинфицирующие средства, проветривать помещения каждые два часа. Правительство Москвы обязало работодателей каждые две недели выборочно тестировать сотрудников на коронавирус. 

Как принять решение

Чтобы не ошибиться с выбором, сверьтесь с нашим чек-листом. Поставьте один балл за каждый пункт. Когда наберется более восьми баллов, включайте вакансию в личный шорт-лист:

  • лидер рынка;
  • положительная репутация;
  • известна социально-ориентированными проектами;
  • финансово стабильна;
  • есть отдельные программы для студентов и выпускников;
  • интересная работа;
  • официальное оформление;
  • «белая» зарплата;
  • достойное вознаграждение;
  • соцпакет;
  • быстрое трудоустройство;
  • удобный график работы;
  • расположена близко к дому;
  • молодой коллектив;
  • возможность продолжить карьеру после окончания подработки.

Фото на обложке: Unsplash / @romankraft

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