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HeadHunter рассказал о подработках для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

HeadHunter по просьбе Rusbase составил список подработок и стажировок для студентов, которые работодатели размещали в мае 2020 года. Работодатели готовы заплатить молодым специалистам от 30 до 250 тысяч рублей.

HeadHunter рассказал о подработках для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей

Самые высокооплачиваемые подработки/стажировки для студентов за май:

  1. Территориальный менеджер в агентство недвижимости Монолит (Москва), от 150 до 240 тысяч рублей на руки.
  2. Management trainee (digital exchange) в LATOKEN (Москва), от 60 до 250 тысяч рублей на руки.
  3. Менеджер по сопровождению сделок (недвижимость) в Московский центр недвижимости «Белый квадрат» (Москва), от 70 до 150 тысяч рублей на руки.
  4. Специалист по продаже недвижимости (Стажер) в МИЦ-Столичный ипотечный центр (Москва), от 50 до 150 тысяч рублей на руки 
  5. Стажер отдела по инвестициям в «Гранд Премьер» (Москва), от 30 до 160 тысяч рублей до вычета налогов
  6. Ученик мастера по ремонту холодильного оборудования/сервисный инженер в ООО «Перспектива» (Москва), от 80 тысяч рублей на руки.
  7. Marketing Internship / Стажер в отдел маркетинга в Procter&Gamble (Москва), от 70 тысяч рублей до вычета налогов.
  8. Global Graduate Programme (Management Trainee) — GBS Finance в British American Tobacco Russia (Москва), до 92 тысяч рублей до вычета налогов.
  9. Management Trainee (стажер в отдел маркетинга и продаж) в Colgate-Palmolive (Москва), до 79 тысяч рублей до вычета налогов.
  10. Стажер-инженер в Bell Integrator (Москва), до 65 тысяч рублей до вычета налогов.
Фото: Unsplash

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