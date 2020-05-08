HeadHunter по просьбе Rusbase составил список подработок и стажировок для студентов, которые работодатели размещали в мае 2020 года. Работодатели готовы заплатить молодым специалистам от 30 до 250 тысяч рублей.

HeadHunter рассказал о подработках для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей