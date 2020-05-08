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HeadHunter рассказал о подработках для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей
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Анастасия Марьина
HeadHunter по просьбе Rusbase составил список подработок и стажировок для студентов, которые работодатели размещали в мае 2020 года. Работодатели готовы заплатить молодым специалистам от 30 до 250 тысяч рублей.
HeadHunter рассказал о подработках для студентов с оплатой до 250 тысяч рублейАнастасия Марьина
Самые высокооплачиваемые подработки/стажировки для студентов за май:
- Территориальный менеджер в агентство недвижимости Монолит (Москва), от 150 до 240 тысяч рублей на руки.
- Management trainee (digital exchange) в LATOKEN (Москва), от 60 до 250 тысяч рублей на руки.
- Менеджер по сопровождению сделок (недвижимость) в Московский центр недвижимости «Белый квадрат» (Москва), от 70 до 150 тысяч рублей на руки.
- Специалист по продаже недвижимости (Стажер) в МИЦ-Столичный ипотечный центр (Москва), от 50 до 150 тысяч рублей на руки
- Стажер отдела по инвестициям в «Гранд Премьер» (Москва), от 30 до 160 тысяч рублей до вычета налогов
- Ученик мастера по ремонту холодильного оборудования/сервисный инженер в ООО «Перспектива» (Москва), от 80 тысяч рублей на руки.
- Marketing Internship / Стажер в отдел маркетинга в Procter&Gamble (Москва), от 70 тысяч рублей до вычета налогов.
- Global Graduate Programme (Management Trainee) — GBS Finance в British American Tobacco Russia (Москва), до 92 тысяч рублей до вычета налогов.
- Management Trainee (стажер в отдел маркетинга и продаж) в Colgate-Palmolive (Москва), до 79 тысяч рублей до вычета налогов.
- Стажер-инженер в Bell Integrator (Москва), до 65 тысяч рублей до вычета налогов.
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