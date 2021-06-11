Технологический бум в России: эксперты подвели итоги ПМЭФ-2021

На полях петербургского форума мы обсудили с экспертами рынка, какие изменения ждут инновационный кластер в России в ближайшие годы, даст ли это импульс развитию экономики страны и какие выгоды технологические компании смогут для себя извлечь из повышенного спроса на свои услуги.

«Московский инновационный кластер заключил соглашения о сотрудничестве с международными технологическими партнерами», «ВЭБ.РФ пообещал совместно с банками вложить до 17 трлн руб. в 2021–2024 годах в том числе в формирование инфраструктуры для поддержки инноваций», «делегация Всемирного саммита инноваций в области здравоохранения рассказала о HealthTech & MedTech» — заголовки с ПМЭФ-2021 про инвестиции в инновации звучат один громче другого.

Инновации и будущее EdTech

Дмитрий Крутов, сооснователь и генеральный директор Skillbox

Петербургский экономический форум стал площадкой, на которой мы обозначили одни из важнейших треков развития современного EdTech. Прежде всего, сфера образования сейчас стоит перед лицом масштабной задачи — оцифровки всего образовательного контента, огромного массива знаний и материалов.

Как только мы накопим критическую информационную массу, мы сможем произвести реальную инновацию — составлять междисциплинарные, персонализированные образовательные треки.

Например, к концу этого года у нас в Skillbox будет 17 тыс. часов образовательного контента. И это не онлайн-учебники, а программы с максимально понятным, адаптивным подходом.

EdTech сегодня можно назвать полноценным двигателем креативной экономики — он решает проблему кадрового голода в этом сегменте. Сюда относятся не только ИТ-специальности, но и практически все направления, связанные с интеллектуальной деятельностью: кино, дизайн, архитектура, работа с медиа и геймингом.

При этом появляются новые профессии и часто они находятся на стыке разных индустрий. Например, дата-журналист или science-художник.

Цифровые двойники

Человек, искусство, нейросети...

Медиахудожник Максим Жестков создал нейросеть, которая пишет «живые» картины. Его новый арт-проект с компанией «Газпром нефть» — это шесть ярких цифровых миров, посвященных симбиозу эмоций человека и современных технологий. Насколько хорошо вы разбираетесь в современном искусстве – проверьте в нашей галерее.



2-5 июня 2021 года. Премьера арт-проекта состоялась на ПМЭФ2-5 июня 2021 года.

Цифровые профессии продолжат стирать барьеры и ограничения — это еще один важный тренд в образовательном секторе. В этой сфере нет места дискриминации по возрасту, несмотря на стереотипы: у нас есть множество кейсов, где люди 50+ получают новую профессию и находят работу, например, в дизайне или программировании.

Это также огромная сфера возможностей для трудоуйства людей с инвалидностью. А еще это возможность развивать экономику в регионах. Люди, получившие цифровую специальность, могут не уезжать из своего города, работать удаленно, получать хорошую зарплату и тратить эти деньги на своей малой родине. Сегодня для развития экономики города эффективно не только строить там завод, но и открывать школу цифровых профессий.

Инновации для Fintech

Игорь Калганов, генеральный директор ГК Иннотех

Неудивительно, что ни одна сессия или тема ПМЭФ уже не мыслима без обсуждения инноваций в самых разных процессах. Их ценность для одного только банковского сектора будет стабильно расти как минимум до 2030 года. Современные технологичные решения позволяют полностью или частично автоматизировать более 60% бизнес-процессов, сокращая издержки на дополнительные ресурсы, тем самым увеличивая выручку.

Одно из самых популярных за последние годы направлений — искусственный интеллект — по оценкам McKinsey, может ежегодно приносить дополнительно до $1 трлн.

Модель AI-first в банках постепенно вытесняет digital-first. Одна из главных задач для такой трансформации — формирование надежного фундамента в виде цифровизации всех бизнес-процессов для эффективного сбора и аналитики данных. Об этом не перестают говорить в своих выступлениях участники ПМЭФ-2021 — игроки самых разных индустрий.

Наша задача — создавать инновационные решения, чтобы предоставить банкам фундамент для цифровой трансформации, разработки продуктов будущего под новые запросы потребителей и быстрого реагирования на тренды fintech.

Здесь важно, не просто предоставить компании технологическое решение, но научить пользоваться этим инструментом, помочь с внедрением и консультировать в будущем. Только такой комплексный подход позволит выйти на новую ступень эволюции.

Готовность рынка подтверждает статистика — около 75% крупных банков уже внедряют решения на основе искусственного интеллекта, а среди небольших игроков этот показатель приближается к 50%. Как показывает наш опыт, в России такие инструменты тоже очень востребованы.

Одно из главных направлений для активных инвестиций сегодня — это кибербезопасность. Например, fintech-компании просто не имеют права на ошибку, т.к. здесь речь идет напрямую о деньгах миллионов клиентов. Необходимы не только новые методы кибербезопасности, но и превентивные технологии.

Многие игроки сегодня делают ставку именно на них, т.к. они позволяют не просто решить проблему, а предотвратить ее. Расходы на информационную безопасность растут с каждым годом, причем часть средств идет на создание новых инструментов для борьбы с мошенничеством. Например, многие уже используют искусственный интеллект для выявления аномалий в поведении пользователей и своевременного реагирования.

Smart City Tech

Анатолий Валетов, руководитель Фонда «Московский инновационный кластер»

Для нас 24-й Петербургский международный стал площадкой международного сотрудничества в области технологий. Мы заключили партнерство с рядом международных партнеров, одним из которых стал Международный финансовый центр Катара.

Вместе мы договорились работать над развитием технологических проектов наших стран, запуском стартапов, поиском инвестиций и рынков сбыта для компаний как на территории наших государств, так и в целом на Ближнем Востоке. Среди приоритетных направлений проекты в области технологий «умных городов», а также e-commerce, безопасности, образования, а также финтех и блокчейн проектов.

В целом международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений кластера. Как до ПМЭФ-2021, так и по его окончании мы продолжаем взаимодействовать с другими странами. Сейчас мы ведем плотные переговоры с коллегами из Израиля, Сингапура, Германии, Турции и США.

Инновации в UrbanTech

Юлия Штрек, CFO и лидер цифровых проектов группы компаний «Автобан»

В настоящее время цифровизация захватывает многие отрасли и сферы нашей жизни — это вполне логичный ожидаемый процесс. Такие громкие события как ПМЭФ являются позитивными в целом для экономики страны, так как помогают компаниям в построении и реализации долгосрочных бизнес-стратегий, в частности, диджитализации внутренних процессов.

В последние годы в России наметилась четкая трансформация дорожно-строительной отрасли. Еще совсем недавно дороги строились по технологиям 20 века, сегодня же ярко выражен курс на повсеместную цифровизацию.

По мнению ключевых лиц группы компаний «Автобан», серьезных достижений в реорганизации и развитии отрасли можно достичь намного быстрее и эффективнее общими усилиями участников рынка.

На ПМЭФ ведущие компании дорожно-строительной отрасли заявили о готовности консолидации цифровой экспертизы и создания единой технологической платформы на основе BIM решения. Компании, активно инвестирующие в последние годы в элементы BIM платформ, разработают общую технологическую инфраструктуру, посредством объединения общих усилий, компетенций и наработок.

Эта платформа позволит всем участникам рынка значительно сократить издержки и время строительства, а именно сэкономить государственный бюджет и, соответственно, средства налогоплательщиков.

Кроме того, такое сотрудничество в перспективе может стать основополагающим для совместного строительства умных передовых дорог, которые позволят регулировать транспортные потоки, предупреждать водителей об авариях и климатических условиях, автоматически взимать плату за проезд, и многое другое.

Создание единого IT-продукта также позволит исполнить требования правительства, а именно постановление президента по разработке плана для внедрения цифрового проектирования повсеместно. Технологическую инфраструктуру, которую планируют разработать до конца 2022 года, смогут применять в своей деятельности все участники рынка и регулятор, то есть в ее создании заинтересованы как генподрядчики, так и государство.

Обе стороны в данный момент хотят создать единое качественное решение, которым можно будет пользоваться сразу, без каких-либо доработок и нововведений. Можно с уверенностью сказать, что между участниками рынка и регулятором сформировался диалог, в ходе которого будет разработан актуальный удовлетворяющий IT продукт, удобный для использования всеми сторонами.

В России в последнее время, особенно в посткризисный период, стал заметен тренд на консолидацию усилий игроков рынка. С уверенность можно сказать, что Петербургский Экономический Форум помог исполнить потребности компаний из самых разных отраслей экономики.

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