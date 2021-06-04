В Москве появится крупнейший в России мультимедиа технопарк. Там будут располагаться телевизионные студии и эфирный комплекс, а также коворкинги для творческих команд. Инвестор вложит в проект 4,8 млрд рублей.
Общая площадь технопарка составит 70 тыс м2. Расположится он на северо-востоке Москвы на Новомосковской улице. Завершить реализацию проекта планируют к 2024 году.
В Правительстве столицы говорят, что технопарк позволит создать 3,3 тысячи рабочих мест. Там напомнили, что девелоперы при реализации проектов технопарков имеют возможность получить налоговые льготы на прибыль, имущество и землю, а также пониженную ставку аренды на землю.
Соглашение о создании технопарка подписали на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы и телекомпания «НТВ».
«По итогам реализации проекта будет создана уникальная высокотехнологичная площадка, доступная как крупным телестудиям, так и независимым творческим командам», – отметил генеральный директор «НТВ» Алексей Земский.
В Москве функционируют 42 технопарка, в которых размещены 2070 компаний.
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