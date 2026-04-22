Российский бренд Gate31 сообщил об убытке в размере 31 млн ₽ — в 2026 году бизнес оказался под угрозой закрытия

Российский бренд Gate31 оказался на грани закрытия, сообщил основатель Денис Шевченко в социальных сетях. По итогам первого квартала 2026 года компания зафиксировала убыток в размере 31 млн рублей. Чтобы избежать закрытия, команда активировала бессрочную скидку на любые вещи бренда.

Убыток составил 31 млн рублей за квартал

По итогам 2025 года выручка ООО «Гейт31» снизилась на 26,5% — до 194,4 млн рублей. Чистая прибыль также сократилась почти на 30% по сравнению с 2024-м — до 26,7 млн рублей. Уже в I квартале 2026 года убыток компании составил 31 млн рублей.

По словам основателя бренда Дениса Шевченко, финансовый результат связан с общей экономической ситуацией и ростом затрат на производство. Всю продукцию бренд производит в России, а не приобретает в Китае: у компании есть собственные швейные производства в Санкт-Петербурге и Пскове.

Основатель отметил, что бренд продолжает поддерживать штат сотрудников и розничную сеть. Подобная стратегия тоже усиливает финансовую нагрузку.

Для спасения бренда компания ввела промокод со скидкой 31%

Чтобы улучшить финансовое положение компании, с 21 апреля Gate31 ввёл бессрочную акцию — скидку 31% на весь ассортимент кроме носков, линейки «Предметы» и товаров на распродаже.

Денис Шевченко сообщил, что в 2025 году бренду исполнилось 10 лет, однако компания не стала отмечать юбилей на фоне экономической ситуации. По его словам, без поддержки покупателей бренд может не продолжить работу.

Участники рынка закрывают офлайн-магазины

Крупные игроки fashion-рынка тоже сообщают о сложной экономической ситуации. Так, например, бренд Ushatava в середине 2025 года публиковал в своих социальных сетях информацию о том, что компания проходит «сложный процесс адаптации к стремительно меняющимся реалиям индустрии». Речь шла о «логистических, экономических и моральных вызовах».

В июне прошлого года в Москве закрылся бренд одежды Mellow. Его основательницы Анна и Мария Теблоевы сообщили в социальных сетях, что приняли решение завершить проект после длительных раздумий. Они объяснили это высокой динамикой и сложностями модного бизнеса, где постоянная смена коллекций и темп работы делают развитие бренда трудным.

Контекст

Спрос на одежду и обувь в России становится более сегментированным: 42% покупателей переходят на маркетплейсы, а 12% формируют гардероб в секонд-хендах. Онлайн остаётся главным каналом продаж одежды, особенно в регионах, где он часто заменяет офлайн-ритейл. Треть опрошенных выбирают российский массмаркет, 18% — отечественный премиум, а в Москве и Санкт-Петербурге доля покупателей секонд-хенда достигает 17% против 9% в регионах.

Основной спрос сосредоточен в среднем ценовом сегменте: