Fashion-ритейл дробится: почти половина россиян закупаются на маркетплейсах, каждый восьмой — в секонд-хендах
Секонд-хенд — выбор осеннего сезона у россиян
Спрос на одежду и обувь стал более сегментированным. 42% опрошенных россиян перешли из офлайн-магазинов в маркетплейсы, а 12% собирает гардероб в секонд-хенде, выяснили аналитики «Выберу.ру». Москва и Санкт-Петербург всё чаще уходят в thrift (магазины, где продают подержанные товары) и премиум, регионы — в онлайн и дискаунт.
Онлайн держит лидерство
Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил у россиян, где и как они покупают одежду к осеннему сезону. Маркетплейсы остаются главным каналом продаж одежды — 42% респондентов закупаются именно там. Для жителей малых и средних городов это почти единственная возможность получить ассортимент на уровне столиц.
Около 28% респондентов делают ставку на российский массмаркет, ещё 18% — на отечественный премиум.
Секонд-хенд как новая норма
12% опрошенных россиян уходят в секонд-хенды. По сути, этот формат занимает нишу между массмаркетом и премиумом — в секонде можно получить статусный лейбл по низкой цене и при этом попасть в модную волну.
- В Москве и Санкт-Петербурге показатель потребителей одежды из секонда выше — до 17%.
- В регионах же всё скромнее — около 9%.
Мужчины активнее выбирают такой формат: для них важнее ткань и бренд, чем факт, что вещь носили до них. Женщины осторожнее: они чаще платят за «новое», даже если это массмаркет, лишь бы соответствовать трендам.
Сколько готовы тратить
Российский рынок одежды всё больше концентрируется в сегменте «средних трат». Большинство покупателей готовы платить за сезонные обновления гардероба от 10 до 20 тысяч рублей. Премиум-категория и особенно «экстра-чек» свыше 50 тысяч остаются уделом ограниченной аудитории.
- 27% планируют потратить 5–10 тыс. руб.
- 33% готовы выложить 10–20 тыс. руб.
- 22% заплатят 30–50 тыс. руб.
- 6% решатся на чек 50+ тыс. руб.
Обувь в рассрочку
Россияне постепенно отходят от единоразовой оплаты за покупку — потребители делят траты. Кредитные карты остаются привычным инструментом для почти трети опрошенных, но всё чаще люди выбирают рассрочку.
- 27% планируют оплачивать покупки картами.
- 21% — уходят в рассрочку, в основном на обувь. На неё приходится 34% отложенных платежей.
Новый портрет потребителя
Для брендов ситуация складывается непростая: удерживать середину рынка становится всё труднее. Массовый покупатель выбирает коридор 10–20 тысяч рублей, а премиум и «экстра-чек» остаются нишей для ограниченной аудитории.
Но к этой картине добавился новый игрок — секонд-хенд. Он размывает привычные границы: предлагает брендовые вещи по цене массмаркета и подхватывает волну осознанного потребления.
Для предпринимателей это тревожный и одновременно перспективный сигнал. Бизнесу придётся адаптироваться: брендам — чётче объяснять свою ценность, массмаркету — доказывать актуальность, а онлайн-ритейлу — работать над сервисом и скоростью.
Фото: Britt Erlanson / Getty Images
