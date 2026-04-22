Спрос на онлайн-вклады в России упал на 17% в начале 2026 года — интерес к инвестициям в валюту сократился на треть

В I квартале 2026 года спрос на банковские онлайн-вклады в России снизился на 17% год к году, сообщили Банки.ру. Средняя сумма онлайн-вклада выросла почти вдвое — до 734 тыс. рублей. Падение интереса к онлайн-вкладам аналитики платформы связывают со снижением ключевой ставки.

Спрос снижается на фоне падения ставок

Среднее количество вкладов на одного пользователя снизилось с 2 до 1,3 за год.

Чаще всего в начале 2026-го пользователи выбирали вклады с капитализацией процентов — ещё год назад лидировали продукты с ежемесячной выплатой дохода на личный счёт.

Три месяца — самый популярный срок размещения вкладов

Наиболее популярными сроками размещения средств остаются три месяца (38%) и полгода (26%). При этом интерес постепенно смещается в сторону более длинных вкладов: доля трёхмесячных депозитов за январь—март 2026-го немного снизилась, а часть спроса перешла на полугодовые, годовые и трёхлетние продукты.

При этом интерес к краткосрочным вкладам сохраняется за счёт промоставок — повышенных процентных ставок от банка.

Спрос на валютные операции снизился — сразу на 30%

Спрос на валютные операции за 2026 год вырос на 8% по сравнению с концом 2025-го, однако общий годовой показатель снизился на 31%.

Чаще всего россияне инвестируют в:

доллар — 65% заявок,

евро — 19%,

юань — 9%.

Наибольший рост среднего чека показали:

дирхамы — увеличение на 50%,

фунты — на 38%,

доллары — на 36%.

Контекст

Средняя доходность вкладов в топ-50 банков России снизилась до минимальных значений за последние два года. Сильнее всего просели краткосрочные продукты: ставка по депозитам на срок до трёх месяцев опустилась до 14,2% годовых — это минимум с декабря 2023 года. Доходность шестимесячных вкладов составила 13,87%, а годовых — 12,75%, что соответствует уровням начала 2024 года.

В топ-20 крупнейших банков ставки по годовым вкладам остаются относительно стабильными — около 12,8%, тогда как по кратким срокам продолжается снижение.

Банк России 20 марта снизил ключевую ставку до 15% годовых — это уже седьмое подряд решение в рамках смягчения политики.