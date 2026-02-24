Доходность вкладов обновила минимум за два года: краткие депозиты снизились до 14,2%, но годовые — стабильны

Средние проценты по доходности вкладов в топ-50 банков России вернулись к минимальным значениям за двухлетний период, сообщают «Известия». Снижение затронуло практически все популярные сроки размещения средств от трёх месяцев. В топ-20 российских банках стабильными осталась только доходность годовых вкладов.

Ставка по вкладам на 3 месяца — 14,2%

В ходе исследования сервиса «Финуслуги» были проанализировали 50 самых крупных кредитно-финансовых организаций. Средняя доходность депозитов на срок до трёх месяцев сейчас находится на уровне 14,2% годовых — это минимальное значение с декабря 2023 года. Наиболее популярные розничные продукты теряют привлекательность для консервативных инвесторов, ориентированных на краткосрочное размещение средств.

Доходность шестимесячных депозитов опустилась до 13,87%. Ставка по вкладам на 12 месяцев зафиксирована на уровне 12,75% — сопоставимые значения наблюдались в феврале 2024 года.

Ставки на годовые вклады остаются стабильными

Как отметили в издании, доходность вкладов на 100 тыс. рублей без дополнительных условий в 20 крупнейших банках страны также снижается. Речь идёт о вкладах на 3 и 6 месяцев.

Годовые ставки в этих банках России при этом удерживаются на уровне 12,8% годовых и пока демонстрируют относительную стабильность.

ЦБ понизил ключевую ставку ради поддержки экономики

Снижение доходности вкладов произошло на фоне корректировки ключевой ставки. 13 февраля совет директоров Банка России сократил ее на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. Это уже шестой шаг по смягчению политики с июня 2025 года. За это время ставка снизилась с максимальных 21% до текущего уровня.

Эксперты НИУ ВШЭ, чьи слова передают «Известия» отмечают, что снижение ключевой ставки отразится на рынке потребительских кредитов. ЦБ принимал решение в пользу поддержки экономического роста и снижения рисков ухода компаний с рынка. Также эксперты отмечают, что 15,5% — это позитивный сигнал для бизнеса, допускающий дальнейшее смягчение политики.

Контекст

Накануне, 12 февраля, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в первой половине года темпы роста экономики продолжат замедляться, однако к 2027 году ожидается восстановление динамики. Министерство готовит обновленные макропрогнозы на текущий и плановый периоды.