Центробанк России: ожидаемая инфляция к концу 2026-го — 4%

Центробанк России рассчитывает , что в этом году темп увеличения потребительских цен окажется на уровне 4,5–5,5% в годовом выражении. Ближе к концу года регулятор намерен вывести инфляцию к ориентиру в 4% и сохранить на этом уровне. По оценке на 9 февраля текущий показатель составил 6,3%.

Цель на 2026 год — инфляция на уровне 4%

Как следует из сообщения ЦБ, при сохранении действующих параметров денежно-кредитных мер увеличение стоимости товаров и услуг в 2026 году составит 4,5–5,5%. Ближе к концу года ожидается формирование устойчивой динамики около 4%. Начиная с 2027 года, показатель, по прогнозу регулятора, будет удерживаться на целевой отметке.

В Центробанке уточняют, что достижение этих ориентиров возможно при продолжении текущего курса монетарной политики без его смягчения.

Динамика конца 2025 года: рост цен снизился до 3,9%

В IV квартале 2025 года прирост цен замедлился до 3,9% в пересчёте на год против 6,5% кварталом ранее, без учёта сезонного фактора. При этом базовая инфляция, напротив, ускорилась — до 4,7% против 4,1% в предыдущем квартале. В последние месяцы большая часть устойчивых компонентов инфляции находилась в диапазоне 4–5%.

В конце 2025 года рост цен по ряду товаров оставался умеренным, прежде всего в сегменте плодоовощной продукции. В декабре повышение НДС не было в полной мере перенесено в розничные цены, благодаря чему итоговая инфляция за год составила 5,6% — ниже прогноза регулятора, данного в октябре.

Перенос цен с декабря на январь и временное ускорение

В начале 2026 года ценовая динамика изменилась. Увеличение НДС и акцизов, пересмотр регулируемых тарифов, а также рост стоимости фруктов, овощей и других культур привели к краткосрочному, но ощутимому ускорению инфляции в январе.

По оценке регулятора, это привело к смещению части инфляционного давления с конца 2025 года на начало 2026-го. Совокупная динамика цен за период с ноября по январь соответствовала прогнозу Банка России. Однако часть роста, ожидавшегося в декабре, реализовалась уже в начале года, что повлияло на пересмотр прогноза по инфляции на 2026 год: он был скорректирован до 4,5–5,5%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 февраля подтвердил, что ожидавшееся декабрьское удорожание частично сдвинулось на январь. В декабре фрукты и овощи дешевели, тогда как в январе последовал обратный ценовой импульс.

Контекст

13 февраля 2026-го совет директоров Банка России уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5%. Это уменьшение стало шестым подряд. С июня 2025 года ставка сокращена суммарно на 5,5 п. п. — с 21% до 15,5%.

В регуляторе указывают, что последовательная корректировка ставки направлена на возвращение инфляции к целевым 4% и ее закрепление вблизи этого уровня.