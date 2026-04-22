Минэк объявил о запуске механизма поддержки экспортёров — бизнесу расскажут об особенностях рынков Азии и Африки

В России появится новый механизм поддержки экпортёров — «Стандарт партнёрства», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова. Инструкция для предпринимателей расскажет о том, как российский бизнес может выйти на рынки 29 стран. В документ также включён перечень мероприятий, направленных на рост спроса на российские товары и услуги за рубежом.

Показатель успеха инициативы — реальный выход бизнеса на зарубежные рынки

Документ рассказывает обо всех этапах и особенностях выхода на зарубежные рынки — от условий свободной торговли конкретной страны и тарифов до ветеринарных требований и особенностей регистрации лекарственных средств.

Министр отметил, что конечной оценкой «Стандарта партнёрства» станут успешные выходы экспортёров на зарубежный рынок.

Инициатива станет основой планов по экспорту на 2026–2028 годы

В документ, кроме инструкции для бизнеса, также включён перечень мероприятий, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Он станет базой для обновлённых экспортных планов на 2026–2028 годы.

О разработке «Стандарта партнёрства» Минэкономразвития объявило ещё в январе 2026 года. Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие отношений с другими странами остаётся одним из ключевых направлений экономической политики. Работа с иностранными партнёрами поможет расширить спрос на российские товары и услуги, промышленные проекты и технологические инициативы.

Председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик также отметил, что партнёры из стран Азии, Африки и Ближнего Востока всё чаще заинтересованы не только в закупках, но и в обмене опытом между специалистами разных государств, а также локализации производств.

Контекст

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что резервы российской экономики во многом исчерпаны, а макроэкономическая ситуация заметно усложнилась. По его словам, на бизнес одновременно давят крепкий рубль, высокие процентные ставки, которые будут снижаться медленнее ожиданий, дефицит кадров и бюджетные ограничения, что вынуждает компании адаптироваться к новым условиям.

Читайте также: «Резервы во многом исчерпаны»: глава Минэка — о состоянии макроэкономики в 2026 году

Приоритетом становится повышение эффективности компаний: Минэк предлагает бизнесу пересматривать стратегии, оптимизировать процессы и активнее внедрять цифровые технологии и ИИ. По оценке ведомства, именно автоматизация и рост производительности помогут компаниям снизить издержки и справиться с ключевым ограничением — нехваткой кадров, которая уже влияет на запуск новых проектов и расширение бизнеса.