Что такое уставный капитал: зачем он нужен и как с ним работать

Уставный капитал не просто обязательная сумма для регистрации компании. От него зависят структура долей, отношения с банками и кредиторами. Разобрались вместе с экспертами, в каких случаях бизнесу может хватить минимального порога в 10 тысяч рублей, чем можно внести вклад в уставный капитал и зачем увеличивать или уменьшать его размер.

Коротко об уставном капитале

Мінімальний розмір уставного капитала для ООО в 2026 году — 10 000 рублей, для непубличного АО — 10 000 рублей, для публичного АО — 100 000 рублей. В некоторых сферах бизнеса минимальная сумма может быть значительно выше.

для ООО в 2026 году — 10 000 рублей, для непубличного АО — 10 000 рублей, для публичного АО — 100 000 рублей. В некоторых сферах бизнеса минимальная сумма может быть значительно выше. Участник ООО должен оплатить свою долю в уставном капитале организации в течение четырёх месяцев после регистрации компании, иначе доля перейдёт обратно обществу.

Номинальная стоимость акций АО должна быть распределена между акционерами и оплачена в течение года после учреждения организации, при этом не менее 50% — в течение трёх месяцев со дня регистрации.

Уставный капитал можно внести деньгами, ценными бумагами, имуществом и имущественными правами. Но минимальный размер уставного капитала нужно внести именно деньгами.

Уставный капитал можно увеличивать или уменьшать, если меняется состав участников, бизнесу нужна лицензия, капитал не соответствует чистым активам или компании нужно привести в порядок документы.

Что такое уставный капитал и зачем он нужен

Уставный капитал — это сумма, которую учредители вносят при создании компании. Она фиксируется в уставе и нужна для регистрации бизнеса.

Уставный капитал регулируют ст. 66.2 Гражданского кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года и ст. 26 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года.

По закону у компании должен быть хотя бы минимальный уставный капитал — без него юрлицо не зарегистрируют. Размер минимального уставного капитала в 2026 году установлен на уровне 10 тыс. рублей для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и непубличных акционерных обществ (АО) и 100 тыс. рублей — для публичных АО. Для реальной работы бизнесу часто требуется более серьёзная сумма.

В ООО уставный капитал складывается из номинальной стоимости долей участников, а в АО — из капитала, разделённого на акции.

Опрошенные Russian Business эксперты выделяют несколько ключевых ролей уставного капитала:

стартовая — даёт компании начальную имущественную базу для запуска работы;

— даёт компании начальную имущественную базу для запуска работы; распределительная — фиксирует доли участников и пропорции разделения прибыли;

— фиксирует доли участников и пропорции разделения прибыли; гарантийная — показывает минимальный имущественный уровень, на который ориентируются кредиторы;

— показывает минимальный имущественный уровень, на который ориентируются кредиторы; корпоративная — через размер уставного капитала оформляются ключевые изменения внутри общества: ввод новых участников, перераспределение долей, увеличение или уменьшение капитала;

— через размер уставного капитала оформляются ключевые изменения внутри общества: ввод новых участников, перераспределение долей, увеличение или уменьшение капитала; репутационная — размер уставного капитала становится для рынка одним из первых сигналов о серьёзности бизнеса.

Как размер уставного капитала влияет на доверие банков и партнёров

Сам по себе размер уставного капитала не гарантирует бизнесу ни одобрение кредита, ни заключение сделки, однако банки и партнёры всё равно обращают на него внимание. Чем меньше сумма, тем выше риск, что банк или контрагент посчитают компанию недостаточно надёжной. И наоборот, если сумма достаточно крупная и соотносится с масштабом бизнеса, это показывает, что собственники готовы вкладывать в компанию реальные ресурсы.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что минимальный уставный капитал — это чаще всего формальный минимум, а не признак надёжности. Финансовые организации и партнёры смотрят шире: на выручку, активы, долговую нагрузку, историю операций и деловую репутацию.

«Компанию с 10 тысячами рублей в уставном капитале банковский комплаенс расценивает как пустышку. Ни один кредитный комитет не одобрит финансирование на 5–10 млн рублей бизнесу, у которого нет иного имущественного обеспечения», — добавляет ведущий аналитик брокерской компании «АМаркетс» Игорь Расторгуев.

Минимальный размер уставного капитала и требования в 2026 году

В 2026 году минимальный размер уставного капитала зависит от формы бизнеса.

Форма организации Минимальный УК в 2026 году Что важно учитывать ООО 10 000 рублей Минимальная сумма должна быть внесена в денежном эквиваленте. Свою долю в уставном капитале участнику ООО нужно полностью оплатить не позже чем через четыре месяца с даты регистрации Непубличное АО 10 000 рублей Номинальная стоимость акций АО должна быть полностью распределена между акционерами и оплачена в течение года после учреждения организации, при этом не менее 50% — в течение трёх месяцев со дня регистрации Публичное АО 100 000 рублей Правило по срокам оплаты акций такое же, как и для непубличного АО НКО Уставного капитала нет. необходимо имущество на сумму не ниже 10 000 рублей Если устав НКО разрешает приносящую доход деятельность, организация, кроме казённого и частного учреждения, должна иметь имущество, достаточное для ведения приносящей доход деятельности, рыночной стоимостью не ниже минимального уставного капитала ООО — 10 000 рублей

«Стандартный взнос в размере 10 тысяч рублей — выход из ситуации для начинающих бизнесменов, но это может значительно затруднить поиск партнёров, инвесторов и вызвать затруднения при попытке взять кредит в банке или принять участие в тендерах», — добавляет управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Ведущий юрист финансовой компании Prodamus Юлия Охотюк отмечает: минимальный уставный капитал может помочь на старте, но бизнесу, который сразу начинает заниматься арендой, закупками, выплатой авансов поставщикам и переговорами с банками, разумнее закладывать ту сумму, которая хотя бы частично покроет обязательства.

П. 2 ст. 66.2 ГК РФ требует, чтобы сумма не ниже минимального уставного капитала была внесена именно деньгами. Неденежный вклад возможен сверх минимума, но его стоимость должен подтвердить независимый оценщик. Адвокат Олег Пантюшов обращает внимание: если имущество для уставного капитала оценили слишком дорого, а потом у компании не хватило активов для расчёта с кредиторами, отвечать за завышенную оценку будут не только участники, но и оценщик. Размер ответственности ограничен суммой, на которую стоимость имущества была завышена относительно фактической. Кредитор может взыскать сумму завышения с участников и оценщика одновременно.

Особые требования для лицензий и госзакупок

В отдельных отраслях минимальные суммы уставного капитала могут быть выше. Если бизнесу нужна лицензия или специальное разрешение на работу, опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют опираться на профильный закон по конкретному виду деятельности — именно он может устанавливать повышенные требования к уставному капиталу.

Несколько примеров показателей из профильных законов:

для вновь создаваемого банка минимальный уставный капитал составляет 1 млрд рублей при универсальной лицензии и 300 млн рублей при базовой лицензии (ст. 11 Закона РФ № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г.);

для страховой организации базовый размер уставного капитала составляет 300 млн рублей, а для страховщика, который работает в системе обязательного медицинского страхования, — 120 млн рублей (п. 3 ст. 25 Закона РФ № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г.);

для частной охранной организации минимальный уставный капитал составляет 100 тыс. рублей, а для компании, которая оказывает или планирует оказывать услуги по вооружённой охране имущества, — 250 тыс. рублей (ст. 15.1 Закона РФ № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г.).

Кроме того, для букмекерских контор и тотализаторов, а также для производителей этилового спирта и крепкого алкоголя действуют отдельные требования к минимальному размеру уставного капитала — не менее 100 млн рублей. Минимумы для розничных продавцов алкоголя стоит уточнять до открытия бизнеса: в этой сфере в некоторых регионах действуют свои требования к уставному капиталу.

Адвокат коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев добавляет, что в сфере госзакупок действует другая логика и общего требования к минимальному уставному капиталу по 44-ФЗ нет. По словам эксперта, для заказчика важна не «красивая цифра» в уставе, а чтобы участник соответствовал обязательным требованиям, перечисленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г., в частности:

обладал нужной лицензией или допусками по предмету закупки;

не находился в стадии ликвидации или банкротства;

не имел крупных налоговых долгов.

Александр Васильев добавляет, что уставный капитал может косвенно влиять на то, как компанию воспринимают контрагенты, но сам по себе не даёт допуск к участию в закупках.

Консультант по налоговой экспертизе консалтинговой компании Neo Наталья Соловьёва рекомендует проверять требования к уставному капиталу до регистрации бизнеса в лицензируемой сфере или до смены направления деятельности. Иначе, по словам эксперта, можно открыть компанию с формально допустимым минимумом, но для получения конкретной лицензии или крупного контракта всё равно придётся повысить уставный капитал.

Риски и ответственность участников АО и ООО

Участие в АО или ООО не сводится к праву на долю и дивиденды. У собственников есть не только формальная защита ограниченной ответственности, но и вполне реальные риски: от потери доли и сложностей при выходе из бизнеса до претензий банка и личной ответственности по долгам компании. Разбираемся, где проходят границы этой ответственности и в каких случаях владелец отвечает не только вложенными деньгами.

Ограниченная и субсидиарная ответственность: когда участник платит лично

Ограниченная ответственность означает, что по закону участник ООО рискует только своей долей в бизнесе, а не личными деньгами или имуществом. Если у бизнеса появились долги, кредиторы в первую очередь взыскивают их с самой компании, а не с учредителя. Но так бывает не всегда. Если доля оплачена не полностью, придётся отвечать в пределах недовнесённой суммы.

Субсидиарная ответственность подразумевает личную ответственность по долгам компании. Она возникает, когда имущества самой компании не хватает, чтобы рассчитаться с кредиторами, а суд выясняет, что к этому привели действия или бездействие тех, кто реально управлял бизнесом: собственников, директора или бенефициаров. Адвокат коллегии «Юрцентр» Александр Васильев добавляет, что к субсидиарной ответственности может привести несвоевременная подача заявления о банкротстве лицом, которое было обязано это сделать.

«Бремя доказывания добросовестности действий контролирующих лиц ложится на руководителей (учредителей), т. е. действует презумпция виновности данных лиц в крахе компании, которую они должны опровергнуть, доказав, что действовали разумно и добросовестно», — объясняет адвокат Олег Пантюшов.

Проблемные ситуации: неуплата, выход участника, блокировка счёта

Если учредитель или участник ООО не оплатит долю в установленный срок, неоплаченная часть перейдёт к обществу, а сам он перестанет быть совладельцем компании.

Если участник выходит из общества по собственному желанию, компания обязана выплатить ему действительную стоимость доли. Она рассчитывается не по номиналу, указанному в уставном капитале, а исходя из стоимости чистых активов общества пропорционально размеру доли. Если у компании мало активов или есть убытки, действительная стоимость доли может оказаться ниже номинальной, и наоборот, если бизнес вырос, стоимость доли будет выше.

Адвокат компании «Юрцентр» Александр Васильев отмечает, что формально возможность выхода из общества есть не всегда, а только если она предусмотрена уставом. Но даже если выход допустим, общество не может просто выплатить деньги: сначала нужно проверить, не ударит ли выплата по чистым активам компании и не создаст ли риск признания юрлица банкротом. Если выплата действительной стоимости доли приведёт к признакам банкротства, общество не вправе её проводить. Тогда бывший участник может потребовать восстановить его в составе участников и назначить ему прежнюю долю в уставном капитале.

Консультант по налоговой экспертизе компании Neo Наталья Соловьёва отмечает, что символический уставный капитал может создать проблемы при открытии банковского счёта: есть риск, что кредитная организация откажет в обслуживании или обратит повышенное внимание на операции компании.

Как сформировать и оплатить уставный капитал

Как отмечают опрошенные Russian Business эксперты, самый правильный подход для малого бизнеса — не ставить символическую сумму без необходимости, но и не раздувать уставный капитал искусственно. Его размер они рекомендуют соотносить с моделью бизнеса: будущими арендными платежами, закупками, авансами поставщикам, переговорами с банками и требованиями отрасли. Тогда уставный капитал станет понятным для рынка показателем, а не простой цифрой в ЕГРЮЛ.

Сформировать и оплатить уставный капитал можно за три шага.

Шаг 1. Зафиксировать, кто и сколько вносит.

Сначала учредители должны определить размер уставного капитала и как он будет разделён между участниками, затем прописать в решении о создании компании или в договоре об учреждении:

размер капитала;

размер доли каждого участника и её номинальную стоимость, если в качестве доли используется имущество;

вид вклада;

срок оплаты.

Шаг 2. Внести деньги или имущество.

Минимальный размер уставного капитала нужно внести деньгами. При этом закон позволяет оплачивать доли не только денежными средствами, но и ценными бумагами, имуществом, имущественными и иными правами, если им можно дать денежную оценку.

Управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева перечисляет, что обычно используют на практике:

имущество (земля, оборудование, производственные цехи, складские мощности, транспорт);

нематериальные активы (патенты, права на программное обеспечение, товарные знаки, базы данных, ноу-хау);

ценные бумаги (акции, паи).

Шаг 3. Оценить неденежный вклад и оформить документы.

Стоимость имущества или прав, внесённых для оплаты доли, должен подтвердить независимый оценщик, иначе вклад нельзя будет внести. Также по закону для оформления имущества, нематериальных активов и ценных бумаг как части уставного капитала нужны акт приёма-передачи, отчёт независимого оценщика или договор на право использования товарного знака, технологии или изобретения.

Доля в уставном капитале рассчитывается на основе общей суммы в зависимости от того, какую часть от всей суммы внёс каждый участник. Чем больше вклад, тем больше доля в компании. Формула такая:

Размер доли участника (%) = номинальная стоимость его доли / размер уставного капитала × 100%

Например, если уставный капитал составляет 500 тыс. рублей, а участник внёс 300 тыс. рублей — имуществом или деньгами, — то его доля составит 60%. Если другой участник внёс 200 тыс. рублей, его доля будет 40%.

По закону долю в ООО нужно полностью оплатить не позднее четырёх месяцев после регистрации компании.

Изменение уставного капитала

Бизнес растёт, меняет структуру, берёт кредиты, привлекает партнёров, выходит в новые сферы — и в какой-то момент старый размер уставного капитала перестаёт отражать реальное положение дел. Бывает и обратная ситуация: капитал на бумаге выглядит солидно, а чистые активы уже недотягивают до этой суммы. Тогда его приходится менять, чтобы привести документы в порядок.

«Уставный капитал следует рассматривать не как статичную величину, заданную на этапе регистрации, а как управляемый инструмент, который должен эволюционировать вместе с бизнесом», — добавляет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Когда нужно увеличивать, а когда уменьшать уставный капитал

Увеличение уставного капитала может понадобиться в четырёх случаях:

в ООО или АО появляется новый участник;

бизнесу нужен более убедительный капитал для инвестора, банка или крупного контракта;

учредители планируют начать работу с зарубежными партнёрами и хотят, чтобы компания выглядела более надёжной;

компания выходит в сферу, для которой закон устанавливает более высокий минимальный размер уставного капитала.

Ведущий юрист Prodamus Юлия Охотюк обращает внимание, что уставный капитал часто увеличивают, если у общества достаточно чистых активов и оно хочет нарастить капитал за счёт собственного имущества, чтобы привести уставные цифры в соответствие с реальным масштабом бизнеса.

«Размер уставного капитала не является решающим фактором для одобрения кредита, но он влияет на первичную оценку компании, особенно при отсутствии финансовой истории. Повышение капитала в этом контексте работает как сигнал о намерениях собственников и их готовности нести риск», — объясняет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Уменьшение уставного капитала обычно происходит, если:

чистые активы компании по величине долгое время уступали уставному капиталу;

доля, которая перешла к самому обществу, не была продана или распределена в течение года;

капитал изначально заложили с запасом, а потом выяснилось, что он не соответствует объёмам работы.

Пошаговый алгоритм изменений и сроки регистрации в ФНС

Процедура изменения уставного капитала зависит от того, увеличивает его компания или уменьшает, однако общий порядок выглядит так.

Определить основание для изменения. Сначала нужно понять, зачем меняется уставный капитал: для принятия нового участника, получения лицензии или кредита, изменения чистых активов или по другой причине. Документально оформить решение. В рамках ООО решения принимаются на общем собрании участников в ходе голосования или единственным участником, если 100% компании принадлежат одному лицу. В решении рекомендуется зафиксировать, как именно меняется уставной капитал, кто вносит вклад и в какие сроки. В АО решение обычно принимает общее собрание акционеров, а при увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций полномочия по уставу могут быть переданы совету директоров. Внести дополнительные вклады, если капитал увеличивается. Сроки зависят от того, кто именно вносит деньги или имущество. Если капитал увеличивают за счёт вкладов всех участников, на это даётся два месяца со дня принятия решения на собрании, если устав не предусматривает другой срок. Если деньги или имущество вносят отдельные участники либо третьи лица, срок составляет шесть месяцев. Если вклад не внесли вовремя, увеличение капитала признают несостоявшимся. Подать документы в ФНС. После решения и если нужно после внесения вкладов изменения регистрируют в налоговой. На этом этапе особенно важно наличие полного комплекта документов и правильность их заполнения: ошибки в форме, недостающие приложения или неподтверждённые вклады легко приводят к отказу.

Уведомление кредиторов и риски отказа в регистрации

Уведомлять кредиторов нужно не при каждом изменении уставного капитала. Адвокат коллегии «Юрцентр» Александр Васильев объясняет, что закон требует уведомлять кредиторов при уменьшении уставного капитала. То есть если компания наращивает капитал, она не обязана отчитываться об этом перед кредиторами.

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова подчёркивает, что снижать сумму уставного капитала нужно с соблюдением законодательства: необходимо опубликовать соответствующее сообщение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение трёх рабочих дней. Если требование проигнорировать, по словам эксперта, можно получить отказ в регистрации изменений.

При уменьшении уставного капитала компания по закону должна сообщить об изменении налоговой и опубликовать уведомление, чтобы об изменении узнали кредиторы, в издании, где размещаются сведения о госрегистрации юрлиц, например в «Вестнике государственной регистрации».

Так как уставный капитал считается минимальной имущественной базой компании, при уменьшении суммы у кредиторов возникает риск потери вложенных денег. Поэтому закон даёт им право потребовать досрочного исполнения обязательств или возмещения убытков.

Адвокат Александр Васильев среди типовых ошибок при изменении уставного капитала называет:

неверно заполненную форму Р13014;

отсутствие нужных приложений к заявлению;

неполный пакет файлов;

указание недостоверных сведений.

Чек-лист для проверки уставного капитала

Опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют раз в год проверять три базовых вопроса, чтобы выяснить, всё ли в порядке с уставным капиталом или назревают проблемы:

Не опустилась ли сумма чистых активов ниже уставного капитала . Если активы держатся на более низком уровне, придётся либо приводить в порядок дела, либо уменьшать уставный капитал.

. Если активы держатся на более низком уровне, придётся либо приводить в порядок дела, либо уменьшать уставный капитал. Совпадают ли данные в документах . В уставе, списке участников и ЕГРЮЛ должна быть одинаковая информация: кто владеет долями, каков их номинал, всё ли оплачено, нет ли расхождений по составу участников.

. В уставе, списке участников и ЕГРЮЛ должна быть одинаковая информация: кто владеет долями, каков их номинал, всё ли оплачено, нет ли расхождений по составу участников. Нет ли нераспределённых долей и проблем с неденежными вкладами. Нужно проверить, не осталось ли у общества собственных нераспределённых долей, которые пора продать, распределить или погасить, и в порядке ли документы по имуществу, которое было внесено вместо денег.

Как стартапу определить размер уставного капитала

Универсальной суммы для уставного капитала нет: всё зависит от ниши, модели бизнеса и того, понадобятся ли на старте кредиты, инвестиции, тендеры или крупные контракты. Опрошенные Russian Business эксперты дали рекомендации для тех, кто только регистрирует юрлицо.

Выбирать сумму, которая хотя бы частично покрывает стартовые расходы . Уставный капитал должен соотноситься с масштабом бизнеса. Случайные цифры или установленный законом минимум могут помешать в дальнейшей работе.

. Уставный капитал должен соотноситься с масштабом бизнеса. Случайные цифры или установленный законом минимум могут помешать в дальнейшей работе. Не раздувать капитал без объяснимой причины . Слишком большой уставный капитал может вызвать вопросы у банков и партнёров.

. Слишком большой уставный капитал может вызвать вопросы у банков и партнёров. Проверять, нет ли специальных требований в выбранной отрасли . Для отдельных видов деятельности минимальный уставный капитал может оказаться выше обычного порога для ООО.

. Для отдельных видов деятельности минимальный уставный капитал может оказаться выше обычного порога для ООО. Не затягивать с оплатой доли . Если участник не внесёт её вовремя, она может перейти к обществу, а сам участник рискует потерять право на долю в бизнесе.

. Если участник не внесёт её вовремя, она может перейти к обществу, а сам участник рискует потерять право на долю в бизнесе. Осторожно относиться к неденежным вкладам . Если в качестве капитала учитывается имущество, авторские права или другие активы, их стоимость нужно подтверждать корректной суммой, чтобы потом не возникло споров с другими участниками и кредиторами и вопросов к самой оценке.

. Если в качестве капитала учитывается имущество, авторские права или другие активы, их стоимость нужно подтверждать корректной суммой, чтобы потом не возникло споров с другими участниками и кредиторами и вопросов к самой оценке. Минимум раз в год сверять чистые активы и размер уставного капитала . Если чистые активы стабильно ниже уставного капитала, придётся либо их пополнить, либо поменять размер капитала.

. Если чистые активы стабильно ниже уставного капитала, придётся либо их пополнить, либо поменять размер капитала. Проверять, совпадают ли данные в уставе, списке участников и ЕГРЮЛ . Любое расхождение может вызвать проблемы в банке, у нотариуса, во время сделки или корпоративного спора.

. Любое расхождение может вызвать проблемы в банке, у нотариуса, во время сделки или корпоративного спора. Следить, не остались ли доли, которые нужно распределить, продать или погасить . Доля, которая перешла к самому обществу, по закону не должна оставаться в подвешенном состоянии из-за возможных конфликтов в будущем и проблем при заключении сделок.

. Доля, которая перешла к самому обществу, по закону не должна оставаться в подвешенном состоянии из-за возможных конфликтов в будущем и проблем при заключении сделок. Держать в порядке документы по неденежным вкладам: отчёты оценщика, акты приёма-передачи и другие подтверждения. Без них у компании будет слабая позиция, если возникнут вопросы со стороны банка, налоговой или других участников.

Ответы на частые вопросы об уставном капитале Нужно ли увеличивать уставный капитал для получения кредита? Ведущий юрист компании Prodamus Юлия Охотюк, объясняет, что само по себе увеличение уставного капитала не гарантирует одобрение кредита от банков, но в ряде случаев это оправдано, например для привлечения крупного кредита или участия в тендерах. Однако эксперт добавляет, что банки оценивают финансовое положение заёмщика и проект в целом, а не только номинальный размер капитала. Можно ли вернуть вклад обратно? Адвокат коллегии «Юрцентр» Александр Васильев подчёркивает, что вернуть вклад бывший участник может, например, при выходе из ООО, продаже доли, выкупе акций обществом или при уменьшении уставного капитала. Участнику выплачивают не обязательно ту же сумму, которую он когда-то внёс, а действительную стоимость доли на момент выхода. Что делать при спорах между участниками? При споре между участниками в первую очередь поднимают устав, решения собраний, документы об оплате долей, оценку неденежных вкладов и бумаги о переходе прав. Адвокат коллегии «Юрцентр» Александр Васильев отмечает, что конфликты чаще всего возникают из-за неоплаты доли, спора об оценке имущества, размывания границ контроля или нарушений в рамках процедуры. Если спор касается выхода участника из общества, перераспределения долей или управления компанией, эксперт рекомендует сразу подключать юриста.

В каких ситуациях срочно нужна помощь юриста

Помощь юриста нужна, когда вопрос с уставным капиталом начинает влиять на прибыль, документы или контроль над компанией. Опрошенные Russian Business эксперты приводят следующие примеры ситуаций, когда не следует откладывать обращение к юристу: