Правительство готовит эксперимент по отмене НДС для предприятий общепита. Он может начаться осенью. Для пилотного проекта отобраны 500 компаний.
О подготовке эксперимента рассказал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.
«Там не только НДС обсуждается, обсуждается еще снижение ставки, страховых взносов. 500 компаний, они в принципе существуют, отобраны Федеральной налоговой службой. Я думаю, что осенью (начнется эксперимент, прим. ред.)», – цитирует ТАСС слова Белоусова. Он добавил, что программа будет длиться не меньше года.
Первый вице-премьер отметил, что от предприятий, налоговая ставка для которых была снижена с 30% до 15%, сумма налоговых поступлений выросла на 20%. По словам Белоусова, в случае отмены НДС общепит может перейти на полное «обеление» бизнеса.
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