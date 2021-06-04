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Правительство готовит эксперимент по отмене НДС для предприятий общепита

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство готовит эксперимент по отмене НДС для предприятий общепита. Он может начаться осенью. Для пилотного проекта отобраны 500 компаний.

Правительство готовит эксперимент по отмене НДС для предприятий общепита

О подготовке эксперимента рассказал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Там не только НДС обсуждается, обсуждается еще снижение ставки, страховых взносов. 500 компаний, они в принципе существуют, отобраны Федеральной налоговой службой. Я думаю, что осенью (начнется эксперимент, прим. ред.)», – цитирует ТАСС слова Белоусова. Он добавил, что программа будет длиться не меньше года.

Первый вице-премьер отметил, что от предприятий, налоговая ставка для которых была снижена с 30% до 15%, сумма налоговых поступлений выросла на 20%. По словам Белоусова, в случае отмены НДС общепит может перейти на полное «обеление» бизнеса.  

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Фото: forumspb / Facebook

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