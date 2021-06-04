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Картой «Мир» можно будет рассчитаться в ОАЭ и Африке

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Картой «Мир» можно будет рассчитаться в ОАЭ и Африке. Это стало возможным благодаря соглашению между российской платежной системой и Network International – крупнейшим игроком рынка e-commerce на Ближнем Востоке и Африке. Основные мероприятия по подготовке проекта планируют завершить осенью 2021 года.

Картой «Мир» можно будет рассчитаться в ОАЭ и Африке

Соглашение о сотрудничестве платежная система «Мир» и компания Network International подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

«После завершения подготовки Network к приему разных способов оплаты по карте “Мир” российские туристы смогут использовать привычный способ совершения платежей во время туристических и деловых поездок в ОАЭ», – отметил генеральный директор ПС «Мир» Владимир Комлев. 

Платежи можно будет совершать в том числе бесконтактно. 

Картой «Мир» на сегодняшний день можно рассчитаться в 11 странах, еще в 3 проведены тестовые работы по внедрению.

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Network International со штаб-квартирой в Дубае предлагает финансовые решения компаниям на Ближнем Востоке. Компания стала первой, кто предоставил жителям этого региона доступ к Mastercard и Visa. В 2019 году компания провела крупнейшее в том году IPO на Лондонской бирже с оценкой £2,2 млрд.

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Фото: Depositphotos.com

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