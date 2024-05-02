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«Газпром» отчитался о первом за четверть века годовом убытке

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Газпром» отчитался о первом за четверть века годовом убытке. Он составил 629 млрд рублей против прогноза о прибыли в 447 млрд рублей. Последний раз компания отчитывалась об убытках по результатам работы за год в 1999 году.

«Газпром» отчитался о первом за четверть века годовом убытке

Чистый убыток «Газпрома» по итогам 2023 года составил 629 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании по МСФО.

Годом ранее «Газпром» получил чистую прибыль в размере 1,2 трлн рублей. Консенсус–прогноз предполагал чистую прибыль «Газпрома» в размере 447 млрд рублей за 2023 год.  

Выручка «Газпрома» в 2023 году сократилась на 27% год к году и составила 8,5 трлн рублей, показатель EBITDA компания отразила на уровне 618 млрд рублей. Также компания предупредила о возможном снижении объема инвестиций в 2024 году на 16%.

«Газпром» отразил в отчете чистый убыток по итогам года впервые с 1999 года. Тогда убыток компании составил 79,2 млрд рублей.

Акции «Газпрома» на фоне публикации отчетности упали и на момент публикации материала показывают снижение на 3,2%. 

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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