Минэнерго планирует увеличить тарифы на электроэнергию для майнинг-центров

Минэнерго собирается увеличить в два-пять раз тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Цель повышения — заставить майнинг-центры уйти в регионы с избытком мощностей.

Ведомство планируерт повысить цены в энергодефицитных регионах, включая самую популярную для добычи криптовалюты Иркутскую область, сообщил «Коммерсантъ». В министерстве не ответили на запрос издания.

Владельцы майнинг-ферм считают, что инициатива Минэнерго дискриминирует легальных потребителей электроэнергии и приведет к остановке отрасли из-за убытков.

Законопроект о майнинге был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года, поправки собирались принять в первом чтении в декабре 2022 года, однако документ еще не прошел эту стадию. В доработанном виде поправки к закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» планировалось принять во втором и третьем чтениях в январе 2023 года.

В январе 2023 года форма налогообложения в рамках законопроекта о майнинге еще обсуждалась, планировалось установить либо аналог единого налога на вмененный доход, где ставка варьируется от 7 до 15%, либо налог на прибыль в размере 20%.

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