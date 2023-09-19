Минэнерго поручили снизить стоимость подключения зарядных станций для электрокаров

Правительство РФ поручило Минэнерго снизить «вплоть до обнуления» стоимость подключения зарядных станций для электромобилей к электросетям. При этом операторы все равно должны будут оплачивать эту услугу через более высокий тариф на передачу электроэнергии, узнал «Коммерсантъ».

Власти также рекомендовали рассмотреть вариант оплаты подключения за счет повышения стоимости электроэнергии или за счет аренды места установки станции. Другой вариант — заключение с сетевой компанией договора take-or-pay, который предусматривает оплату услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а исходя из максимальной мощности ЭЗС.

В Минэнерго изданию сообщили, что сейчас работают над предложениями, которые планирует представить в правительство в установленные сроки.

Владельцы станций критикуют предложения, так как на фоне низкой загрузки работают на грани рентабельности. Аналитики считают, что такие изменения спровоцируют вал обращений за льготами от других категорий потребителей.

В июле стало известно, что девелоперов могут обязать устанавливать зарядные станции для электромобилей возле жилых домов на этапе их строительства. Такую идею прорабатывает Минстрой — также в ведомстве рассматривают возможность разрешить ставить станции без согласия собственников жилья.

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