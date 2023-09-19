Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минэнерго поручили снизить стоимость подключения зарядных станций для электрокаров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительство РФ поручило Минэнерго снизить «вплоть до обнуления» стоимость подключения зарядных станций для электромобилей к электросетям. При этом операторы все равно должны будут оплачивать эту услугу через более высокий тариф на передачу электроэнергии, узнал «Коммерсантъ».

Минэнерго поручили снизить стоимость подключения зарядных станций для электрокаров

Власти также рекомендовали рассмотреть вариант оплаты подключения за счет повышения стоимости электроэнергии или за счет аренды места установки станции. Другой вариант — заключение с сетевой компанией договора take-or-pay, который предусматривает оплату услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а исходя из максимальной мощности ЭЗС.

В Минэнерго изданию сообщили, что сейчас работают над предложениями, которые планирует представить в правительство в установленные сроки.

Владельцы станций критикуют предложения, так как на фоне низкой загрузки работают на грани рентабельности. Аналитики считают, что такие изменения спровоцируют вал обращений за льготами от других категорий потребителей.

  • В июле стало известно, что девелоперов могут обязать устанавливать зарядные станции для электромобилей возле жилых домов на этапе их строительства. Такую идею прорабатывает Минстрой — также в ведомстве рассматривают возможность разрешить ставить станции без согласия собственников жилья.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
  2. 2 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
  3. 3 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  4. 4 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  5. 5 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили

ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября 2023

Арктическая стартап-экспедиция

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ