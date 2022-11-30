Минфин предложил установить минимальные розничные цены на пиво и тихие вина

Министерство финансов предложило расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Сейчас такие цены установлены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское. Об этом сообщил «Известиям» заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.
Срок действия существующих минимальных розничных цен — до конца 2026 года. Новый механизм предлагается ввести с 1 января 2023 года, в случае принятия они будут действовать до конца 2028 года.
Минимальная розничная цена сначала обозначала границу, которая разделяла легальные и фальсифицированные напитки, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Сейчас от нелегальной продукции рынок защищает система госучета алкоголя — ЕГАИС, а МРЦ отводится социальная роль, добавил эксперт.
Распространение механизма на всю алкогольные напитки поможет бороться с некачественной и фальсифицированной продукцией, считает генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян.
В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.
Фото на обложке: BearFotos /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Безалкогольное пиво в России подорожает на 11% в 2023 году
- 2 В России каждому второму ТЦ грозит закрытие
- 3 В категориях с наибольшим количеством покупок в «черную пятницу» сменился лидер
- 4 Российские продавцы видеокарт рассказали о снижении цен на них после смены протокола Ethereum
- 5 SberDevices открыл бесплатный публичный доступ к платформе синтеза речи SaluteSpeech
ВОЗМОЖНОСТИ
30 ноября 2022
30 ноября 2022
30 ноября 2022