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Минфин предложил установить минимальные розничные цены на пиво и тихие вина

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Министерство финансов предложило расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Сейчас такие цены установлены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское. Об этом сообщил «Известиям» заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

Минфин предложил установить минимальные розничные цены на пиво и тихие вина

Срок действия существующих минимальных розничных цен — до конца 2026 года. Новый механизм предлагается ввести с 1 января 2023 года, в случае принятия они будут действовать до конца 2028 года. 

Минимальная розничная цена сначала обозначала границу, которая разделяла легальные и фальсифицированные напитки, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Сейчас от нелегальной продукции рынок защищает система госучета алкоголя —  ЕГАИС, а МРЦ отводится социальная роль, добавил эксперт.  

Распространение механизма на всю алкогольные напитки поможет бороться с некачественной и фальсифицированной продукцией, считает генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян.

В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.

Фото на обложке: BearFotos / Shutterstock

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