Минфин предложил установить минимальные розничные цены на пиво и тихие вина

Министерство финансов предложило расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Сейчас такие цены установлены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское. Об этом сообщил «Известиям» заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

Срок действия существующих минимальных розничных цен — до конца 2026 года. Новый механизм предлагается ввести с 1 января 2023 года, в случае принятия они будут действовать до конца 2028 года.

Минимальная розничная цена сначала обозначала границу, которая разделяла легальные и фальсифицированные напитки, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Сейчас от нелегальной продукции рынок защищает система госучета алкоголя — ЕГАИС, а МРЦ отводится социальная роль, добавил эксперт.

Распространение механизма на всю алкогольные напитки поможет бороться с некачественной и фальсифицированной продукцией, считает генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян.

В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.

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