Мебельщики предложили ввести заградительные пошлины на импорт мебели
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) обратилась в Минпромторг с инициативой ввести заградительные пошлины на импорт мебели из недружественных стран. Об этом «Коммерсанту» рассказали в организации.
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Размер пошлин не уточняется, но для их обсуждения АМДПР предлагает создать рабочую группу с участием Минпромторга, Федеральной таможенной службы (ФТС) и представителей отрасли.
Угрозы для рынка. По данным АМДПР, объем продаж импортной мебели в России за 2023 год сократился на 30,4%, до 128 млрд рублей, по сравнению с 184 млрд рублей в 2021 году. Доля продукции из недружественных стран составила 22% (28 млрд рублей). Данные за 2024 год отсутствуют. Однако президент АМДПР Александр Шестаков уточнил, что фактический объем реализации мебели из этих стран, включая Италию и Германию, превысил 30 млрд рублей.
Он не исключает, что к концу 2025 года продажи мебели из недружественных стран могут вырасти до 40 млрд рублей, что создаст угрозу для внутреннего производства. В 2024 году объем выпуска мебели в России составил 75,8 млн штук (522 млрд рублей), увеличившись на 12,6% и 17,3% соответственно. Однако в 2025 году ожидается замедление роста рынка до 6% (553 млрд рублей).
Судьба предложения. В Минпромторге заявили, что пока не получили обращение, но готовы рассмотреть вопрос в рамках существующей рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию. В ФТС отметили, что подобные обсуждения уже ведутся на уровне подкомиссии, и создание отдельной группы может дублировать ее функции.
- В конце прошлого года АМДПР высказывала беспокойство по поводу возможного подорожания мебели на 15%. Оно связано с ростом тарифов на китайские комплектующие: владивостокская таможня повысила пошлину на китайскую мебельную фурнитуру с нуля до 55%.
Фото на обложке: mavo / Shutterstock / FOTODOM
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