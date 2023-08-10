Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сервис поиска инвесторов Gingo Partners привлек $350 тыс. от российских бизнес-ангелов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис поиска инвесторов Gingo Partners привлек $350 тыс. от российских бизнес-ангелов Михаила Клементьева и Сергея Романова, сообщил RB.RU представитель Gingo Partners. Условия привлечения инвестиций не раскрываются.

Сервис поиска инвесторов Gingo Partners привлек $350 тыс. от российских бизнес-ангелов

Деньги направят на развитие сообщества в Великобритании, Армении и регионе MENA и запуск инвестиционного направления. В планах в ближайшие два года проинвестировать $3 млн в компании, основанные предпринимателями из развивающихся стран. 

Gingo — сервис поиска инвесторов, запущенный в ОАЭ в январе 2023 года основателями Adventureland Skolkovo Марией Ивановой, Никитой Перевезенцевым, Елизаветой Тихер и Анной Шевченко.

Основатели Gingo Partners

Основатели Gingo Partners Елизавета Тихер, Никита Перевезенцев, Мария Иванова и Анна Шевченко

Своими клиентами Gingo называет венчурные фонды и стартапы из Израиля, Южной Африки, ОАЭ, США и Великобритании. Сервис, как сообщается, «поддерживает основателей стартапов в построении стратегии работы с инвесторами, выбирая механики для привлечения инвестиций».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Медицинская платформа Rosmed привлекла $1,5 млн инвестиций
  2. 2 Италия прекратила выдачу россиянам «золотых» виз
  3. 3 Мосбиржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций
  4. 4 «Российскому предпринимателю не надо выходить из зоны комфорта: он туда не входил». Венчурные итоги 2 квартала-2023
  5. 5 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2023

Digital Exploration 2023

15 августа 2023

Магистратура для аналитиков от «Самолета» и ФКН НИУ ВШЭ

15 августа 2023

AI-Arrow

Все ВОЗМОЖНОСТИ