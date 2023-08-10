Сервис поиска инвесторов Gingo Partners привлек $350 тыс. от российских бизнес-ангелов Михаила Клементьева и Сергея Романова, сообщил RB.RU представитель Gingo Partners. Условия привлечения инвестиций не раскрываются.

Деньги направят на развитие сообщества в Великобритании, Армении и регионе MENA и запуск инвестиционного направления. В планах в ближайшие два года проинвестировать $3 млн в компании, основанные предпринимателями из развивающихся стран.

Gingo — сервис поиска инвесторов, запущенный в ОАЭ в январе 2023 года основателями Adventureland Skolkovo Марией Ивановой, Никитой Перевезенцевым, Елизаветой Тихер и Анной Шевченко.

Основатели Gingo Partners Елизавета Тихер, Никита Перевезенцев, Мария Иванова и Анна Шевченко

Своими клиентами Gingo называет венчурные фонды и стартапы из Израиля, Южной Африки, ОАЭ, США и Великобритании. Сервис, как сообщается, «поддерживает основателей стартапов в построении стратегии работы с инвесторами, выбирая механики для привлечения инвестиций».

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