Сервис поиска инвесторов Gingo Partners привлек $350 тыс. от российских бизнес-ангелов Михаила Клементьева и Сергея Романова, сообщил RB.RU представитель Gingo Partners. Условия привлечения инвестиций не раскрываются.
Деньги направят на развитие сообщества в Великобритании, Армении и регионе MENA и запуск инвестиционного направления. В планах в ближайшие два года проинвестировать $3 млн в компании, основанные предпринимателями из развивающихся стран.
Gingo — сервис поиска инвесторов, запущенный в ОАЭ в январе 2023 года основателями Adventureland Skolkovo Марией Ивановой, Никитой Перевезенцевым, Елизаветой Тихер и Анной Шевченко.
Основатели Gingo Partners Елизавета Тихер, Никита Перевезенцев, Мария Иванова и Анна Шевченко
Своими клиентами Gingo называет венчурные фонды и стартапы из Израиля, Южной Африки, ОАЭ, США и Великобритании. Сервис, как сообщается, «поддерживает основателей стартапов в построении стратегии работы с инвесторами, выбирая механики для привлечения инвестиций».
Фото на обложке: Unsplash
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