Ресторанный холдинг Ginza Project откроет школу Джейми Оливера

Ресторанный холдинг Ginza Project спустя почти пять лет после начала переговоров получил права на открытие Jamie Oliver Cookery School в России и СНГ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора и партнер Ginza Project Moscow (подразделение холдинга в столице) Максима Ползикова.

Новый проект стартует на этой неделе на Даниловском рынке в Москве. Стоимость одного занятия в кулинарной школе — от 2,5 тысяч до 5,6 тысячи рублей в зависимости от его сложности и длительности. Второе заведение может быть открыто в Санкт-Петербурге.

Россия стала первой страной за пределами Великобритании, где работает школа Джейми Оливера, сообщил Ползиков.

Стоимость франшизы Oliver Cookery School могла составить в 10 млн рублей, по условиям контракта холдинг также выплачивает владельцу бренда процент от выручки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке общепита.

Запрос Rusbase об условиях открытия в Jamie Oliver Cookery School перенаправили в Ginza Project. Там Rusbase сообщили, что не раскрывают стоимость франшизы и условия сотрудничества.

Ginza Project основан Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным в Санкт-Петербурге, насчитывает более 150 проектов на рынке общепита. В портфель группы входит Даниловский рынок, рестораны «Рыбторг», «Карлсон», Sixty, Christian. Ginza развивает и сеть «Мари VANNA» в Лондоне, Баку и Нью-Йорке.

Британец Джейми Оливер — известный ресторатор, шеф-повар и телеведущий. Он основал сети Jamie’s Italian, Jamie’s Oliver Fifteen и Jamie’s Oliver Diner. Ginza сотрудничает с Оливером с 2013 года, открыв единственный в России ресторан Jamie’s Italian.

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