Nintendo наняла экс-руководителя PlayStation для работы над AAA-проектами сторонних разработчиков

Бывший топ-менеджер Sony Джио Корси объявил, что присоединился к Nintendo. Ветеран GameDev-индустрии возглавит работу с AAA-проектами (высокобюджетными играми) от сторонних разработчиков в американском подразделении японской компании.

В своем X-аккаунте Корси заявил, что надеется помочь крупным разработчикам перенести свои проекты на Nintendo.

Джио Корси проработал в Sony чуть больше шести лет. С 2013 по 2018 году он возглавлял отдел по производству сторонних игр, после чего перешел на должность главы глобального отдела сторонних игр.

Как уточняет GameRant, Корси участвовал в локализации и выпуске западных версий игровых франшиз Yakuza и Persona для PlayStation. Издание предполагает, что новый топ-менеджер поможет Nintendo конкурировать в ассортименте игр с PlayStation и Xbox.

В 2019 году Джио Корси объявил об уходе из Sony. С января 2020 по июнь 2022 года он возглавлял издательский отдел Illfonic, а с сентября 2022-го по апрель 2024-го был главой коммерческого отдела Iron Galaxy Studios.

Руководитель активно поддерживал развитие портативной консоли PlayStation Vita. Предполагается, что новая должность позволит Корси расширить каталог проектов Nintendo Switch.

В феврале ряд источников сообщали, что гибридная консоль Switch 2 поступит в продажу в первом квартале 2025 года. Сообщалось, что перенос релиза связан с тем, что Nintendo продолжает работать над играми, которые будут выпущены одновременно с устройством.

Фото: YouTube