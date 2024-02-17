Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Консоль Nintendo Switch второго поколения выйдет в 2025 году

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе, ссылаясь на пять анонимных источников, раскрыл дату выхода гибридной консоли Nintendo Switch 2. Игровое устройство нового поколения поступит в продажу в первом квартале 2025 года.

Консоль Nintendo Switch второго поколения выйдет в 2025 году

Об этом сообщает Video Games Chronicle. Позднее информацию о первом квартале 2025-го изданию подтвердили и другие источники.

Отмечается, что сейчас Nintendo также работает над играми для Switch 2, которые будут выпущены одновременно с консолью. Ранее сообщалось, что устройство выйдет в 2024 году, но, по словам одного из источников, задержка связана с желанием Nintendo подготовить более мощное программное обеспечение для консоли.

Как уточняет Bloomberg, компания посоветовала игровым издательствам не ожидать выхода Switch 2 раньше марта 2025 года.

В прошлом месяце в беседе с VGC Серкан Тото, гендиректор консалтинговой компании Kantan Games, предсказал стоимость новой консоли Nintendo в $400, на $100 выше стартовой цены первой Switch. Также специалист предположил, что игры для Switch 2 могут стоить около $70 — по аналогии с играми для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Фото: Armando Oliveira / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как установить Pokemon GO, если ты живешь в России
  2. 2 Как выглядели первые логотипы Apple, Amazon и других техгигантов
  3. 3 Суд в США освободил Маска от дачи показаний перед SEC
  4. 4 Intel рассчитывает получить $10 млрд от правительства США
  5. 5 В России зафиксирована минимальная за последние 24 года рождаемость
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

19 февраля 2024

Открытый преакселератор Технопарка «Сколково»

19 февраля 2024

КОД-ИИ

19 февраля 2024

Интеграф

20 февраля 2024

RecSys Competition

20 февраля 2024

Конкурс проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий

Все ВОЗМОЖНОСТИ