Консоль Nintendo Switch второго поколения выйдет в 2025 году

Бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе, ссылаясь на пять анонимных источников, раскрыл дату выхода гибридной консоли Nintendo Switch 2. Игровое устройство нового поколения поступит в продажу в первом квартале 2025 года.

Об этом сообщает Video Games Chronicle. Позднее информацию о первом квартале 2025-го изданию подтвердили и другие источники.

Отмечается, что сейчас Nintendo также работает над играми для Switch 2, которые будут выпущены одновременно с консолью. Ранее сообщалось, что устройство выйдет в 2024 году, но, по словам одного из источников, задержка связана с желанием Nintendo подготовить более мощное программное обеспечение для консоли.

Как уточняет Bloomberg, компания посоветовала игровым издательствам не ожидать выхода Switch 2 раньше марта 2025 года.

В прошлом месяце в беседе с VGC Серкан Тото, гендиректор консалтинговой компании Kantan Games, предсказал стоимость новой консоли Nintendo в $400, на $100 выше стартовой цены первой Switch. Также специалист предположил, что игры для Switch 2 могут стоить около $70 — по аналогии с играми для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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