Издатель мобильных приложений Gismart бесплатно проконсультирует разработчиков игр
Разработчик и издатель мобильных игр и приложений Gismart открыл в Instagram горячую линию для разработчиков в сфере гейминга. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Сервис бесплатный. Задать вопрос и получить ответ можно в официальном инстаграм-аккаунте горячей линии Gismart. Для этого необходимо написать сообщение аккаунту или заполнить анонимную форму. Каждую неделю Gismart будет публиковать видео с ответами.
Сотрудники компании будут отвечать на вопросы, связанные с разработкой и продвижением гиперказуальных игр.
Gismart проконсультирует разработчиков по темам:
- монетизация;
- привлечение пользователей;
- разработка игр на Unity;
- гейм-дизайн;
- продюсирование;
- паблишинг.
Gismart — белорусско-британский разработчик и издатель мобильных игр и развлекательных приложений. В 2020 году Gismart вошел в шестерку самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times и стал первым среди игровых компаний.
Ранее Gismart запустил партнерскую программу для студий разработки игр. Участники партнерской программы получат от компании игровые концепции с низким CPI (Cost Per Install, стоимость за установку) — конечной стоимостью привлечения игрока
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