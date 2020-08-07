Издатель мобильных приложений Gismart бесплатно проконсультирует разработчиков игр

Разработчик и издатель мобильных игр и приложений Gismart открыл в Instagram горячую линию для разработчиков в сфере гейминга. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Сервис бесплатный. Задать вопрос и получить ответ можно в официальном инстаграм-аккаунте горячей линии Gismart. Для этого необходимо написать сообщение аккаунту или заполнить анонимную форму. Каждую неделю Gismart будет публиковать видео с ответами.

Сотрудники компании будут отвечать на вопросы, связанные с разработкой и продвижением гиперказуальных игр.

Gismart проконсультирует разработчиков по темам:

монетизация;

привлечение пользователей;

разработка игр на Unity;

гейм-дизайн;

продюсирование;

паблишинг.

Gismart — белорусско-британский разработчик и издатель мобильных игр и развлекательных приложений. В 2020 году Gismart вошел в шестерку самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times и стал первым среди игровых компаний.

Ранее Gismart запустил партнерскую программу для студий разработки игр. Участники партнерской программы получат от компании игровые концепции с низким CPI (Cost Per Install, стоимость за установку) — конечной стоимостью привлечения игрока