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Издатель мобильных приложений Gismart бесплатно проконсультирует разработчиков игр

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Разработчик и издатель мобильных игр и приложений Gismart открыл в Instagram горячую линию для разработчиков в сфере гейминга. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Издатель мобильных приложений Gismart бесплатно проконсультирует разработчиков игр

Сервис бесплатный. Задать вопрос и получить ответ можно в официальном инстаграм-аккаунте горячей линии Gismart. Для этого необходимо написать сообщение аккаунту или заполнить анонимную форму. Каждую неделю Gismart будет публиковать видео с ответами. 

Сотрудники компании будут отвечать на вопросы, связанные с разработкой и продвижением гиперказуальных игр. 

Gismart проконсультирует разработчиков по темам: 

  • монетизация;
  • привлечение пользователей;
  • разработка игр на Unity;
  • гейм-дизайн;
  • продюсирование;
  • паблишинг. 

Gismart — белорусско-британский разработчик и издатель мобильных игр и развлекательных приложений. В 2020 году Gismart вошел в шестерку самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times и стал первым среди игровых компаний.

Ранее Gismart запустил партнерскую программу для студий разработки игр. Участники партнерской программы получат от компании игровые концепции с низким CPI (Cost Per Install, стоимость за установку) — конечной стоимостью привлечения игрока

Фото: Alexander Kirch / Shutterstock

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