GitHub ограничит число репозиториев на одного владельца

Сервис для хостинга IT-проектов GitHub с 28 апреля введет лимит на число репозиториев на одного владельца в размере 100 тыс. Об этом представители сервиса сообщили в своем блоге. Ограничение будет действовать как для пользовательских аккаунтов, так и для компаний.

Зачем это нужно? «Ограничивая владение репозиториями, мы предотвращаем замедление работы администраторов, а также обеспечиваем работоспособность нашей инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу для всех пользователей», — объяснили свое решение в компании.

Там добавили, что по достижении владельцем аккаунта 50 тыс. репозиториев он получит баннерное уведомление о приближении к установленному лимиту в 100 тыс. Кроме того, администраторы получат email-уведомления, а журнал аудита (audit log) будет обновляться каждые новые 5 тыс. репозиториев.

Какой есть выход из ситуации? Владельцам аккаунтов, которые приближаются к отметке в 100 тыс., GitHub предложит временные исключения и рекомендации по сокращению количества репозиториев. «Если вам требуется более 100 тыс. репозиториев, вы можете распределить права собственности между несколькими организациями, обеспечив бесперебойную работу», — уточнили в компании.

Сейчас на GitHub размещено более 420 млн репозиториев, а также зарегистрированы свыше 150 млн разработчиков и 4 млн организаций, следует из информации на сайте сервиса. Например, у Microsoft и Google на площадке 6,7 тыс. и 2,7 тыс. репозиториев соответственно.

В конце февраля «Яндекс» запустил SourceCraft — платформу для разработчиков, которая позиционируется как аналог GitHub и GitLab. Запросить доступ к сервису «Яндекса» можно на сайте площадки.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock / FOTODOM