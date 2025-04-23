ГК «Михайлов и партнеры» объявила о создании венчурного фонда для инвестиций в стартапы ранних стадий

«Креативная индустрия переживает бурную пору технологизации и цифровизации. Все больше влияния оказывает искусственный интеллект (ИИ). Объемы данных для принятия решений растут, многие процессы автоматизируются. Cуществует гигантский спрос на российские аналоги зарубежных решений для креаторов, художников, менеджеров, сегодня недоступных пользователям в России. Мы хотим быть частью создания собственных российских решений такого рода», — сообщили в компании.

Помимо креативных технологий фонд будет инвестировать в Adtech, Martech, HRtech, PRtech и другие интересные ему сферы. «Даже если увидим перспективный проект в других нишах — с готовностью рассмотрим», — сообщил представитель фонда. «Росвенчур» будет инвестировать в технологические стартапы на ранних стадиях и в талантливые команды с перспективными идеями продуктов и сервисов. Речь идет не только о финансировании, но и о предоставлении инфраструктуры.

«Будем предоставлять стартапам бэк-офис, команду профессиональных управленцев, сеть контактов и "особый соус" — поддержку по линии маркетинга и PR, что для стартапа венчурной стадии жизненно важно. Само собой, деньги тоже даем», — пояснил Русбейс директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и Партнеры» Виктор Чуков.

В портфеле пока три компании. По данным сайта фонда, это «Точка опоры», Xpromt и «Альянс территория». Одна — занимается производством мультимедийного контента с помощью GenAI, вторая — оказывает услуги бэк-офиса в креативной и не только индустрии, третья — консальтирует в области investor relations.

«Росвенчур» готов участвовать в раундах вместе с партнерами и другими венчурными компаниями, но сам будет инвестировать только собственные средства. На более позднем этапе фонд допускает привлечение внешних денег. Размер фонда в компании не назвали.

Группа «Михайлов и партнеры» была создана в 1993 году как PR-агентство, и сейчас это крупный многопрофильный вертикально-интегрированный бизнес в области коммуникаций и маркетинга.

«Мы всю жизнь создаем и покупаем другие бизнесы, дополняющие и расширяющие наш основной. Что-то из покупок выстреливает, что-то закрываем за ненадобностью. То есть сделки мы давно научились делать, так же хорошо проводим due diligence, управляем по цифрам и стратегиям. «Росвенчур» для нас — еще один логичный шаг в нашей бизнес-модели», — добавил Чуков.

Ядро команды фонда — это менеджмент «МиП», несколько советников и консультантов. «В целом подобные фонды — очень компактные. Мы тоже не планируем создавать большую инфраструктуру. Это размывает экспертизу и ответственность», — уточнил представитель «Росвенчура».

В компании также объяснили происхождение названия фонда. В переводе с латыни Ros означает роса.

«Капельки воды, которые летним утром легко увидеть на траве и деревьях. Это важный источник влаги для растений и животных. Так и технологии сегодня развиваются, чтобы сделать жизнь пользователей лучше и удобнее. Наш слоган A potentia ad actum точно описывает идею компании — от возможного к действительному», — пояснил Чуков.

АО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями» в апреле подало две заявки в Роспатент на регистрацию эмблемы «Росвенчур» и Rosventure и слогана к ней А potentia ad actum (от возможного к действительному — лат.), писал Русбейс. Бренд регистрируется по двум классам МКТУ — 35 и 36. Речь идет об услугах в области анализа себестоимости, аренде рекламных пространств, подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании, проведения финансового анализа. Также в перечень включены кредитование и финансовый клиринг.

Основным видом деятельности АО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями» является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Чистая прибыль компании в 2024 году сократилась в 4 раза, до 10 млн рублей. Выручка выросла на 35%, до 1,3 млрд рублей. АО выплатило 25 млн рублей дивидендов. Его конечные бенефициары не раскрываются. По данным «Контур Фокус», в разные периоды компанией владели физлица, в том числе в 2002 году 75% принадлежали Сергею Михайлову.

В отчете общества указано, что введенные в 2024 году иностранными государствами санкции существенно не повлияли на его финансово-хозяйственную деятельность. «В результате были приостановлены и не продлены контракты с иностранными клиентами. Доля иностранных компаний в общей годовой выручке менее 5%», — говорится в отчете.

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