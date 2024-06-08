Глава «Автоваза» Соколов допустил повышение цен на Lada осенью

«Автоваз» через несколько месяцев может в очередной раз поднять цены на свои автомобили на уровень накопленной инфляции. Произойти это может уже осенью 2024 года. Об этом РБК рассказал глава компании Максим Соколов.

По словам Соколова, такой этап индексации предусмотрен и может быть проведен в соответствии с инфляцией в течение года, как у всех компаний, которые открыто работают на рынке или предприятий-монополистов.

«И поскольку мы проиндексировали в мае чуть ниже, чем накопленная инфляция за истекший период с осени прошлого года, то, соответственно, осенью мы снова внимательно проанализируем этот вопрос и вернемся к этой теме», — говорит Соколов.

Отметим, что месяц назад «Автоваз» уже переписал ценники на свои модели. Автомобили подорожали в среднем на 50 тысяч рублей. Предыдущее повышение произошло осенью 2023 года.

Известно также, что в мае стоимость автомобилей повысили примерно на 3% и даже ниже. А бюджетные модели и вовсе не подорожали. Около 70% автомобилей Lada продают в кредит, а потому влияние высокой ключевой ставки ЦБ на спросе тоже сказывается, «но в большей степени она влияет на себестоимость производства».

Ранее мы писали о том, что подорожание машин Lada не затронет базовые модели Granta и Vesta.

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