Подорожание машин Lada не затронет базовые модели Granta и Vesta

Индексация цен на машины Lada не коснется базовых моделей Granta и Vesta, сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов. Ранее он анонсировал подорожание автомобилей бренда.

В разговоре с ТАСС Соколов уточнил, что некоторые модели индексация не затронет вовсе. В частности, это базовые Vesta и Granta. Однако Соколов указал на влияние санкционных рисков и сложность сборки некоторых моделей, из-за чего стоимость некоторых машин все же возрастет.

Как следует из информации на сайте «Автоваза», базовая Lada Vesta обойдется минимум 1,2 млн рублей. Стоимость Lada Granta начинается от 700 тыс. рублей.

Ранее в апреле Соколов объявил, что производитель может принять решение о повышении стоимость машин. При этом он обещал подорожание ниже уровня инфляции. В качестве причин подорожания Соколов назвал санкции, рост стоимости производства и удлиненные логистические и финансовые цепочки.

Ранее в марте «Автоваз» вернул на Lada Granta подушки безопасности для водительского и пассажирского кресел. В 2022 году производитель начал продажи «самого доступного» автомобиля на рынке без подушек безопасности и системы тормозов.

Фото на обложке: Sirisak_baokaew / Shutterstock