Глава Uber Дара Хосровшахи оценил рынок роботакси в $1 трлн

Uber рассчитывает запустить сервисы роботакси более чем в 10 рынках к концу 2026 года, сообщает Bloomberg. Генеральный директор компании Дара Хосровшахи отметил, что ключевым регионом для развития станет Азия. По его словам, автономный транспорт — это рынок с потенциалом не менее $1 трлн.

Гонконг и Австралия — перспективные рынки

В интервью Bloomberg Хосровшахи сообщил, что в следующем году Uber планирует работать более чем в 10 рынках роботакси. Значительная часть этих запусков, по его словам, должна прийтись на Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас автономные автомобили Uber уже задействованы в США и на Ближнем Востоке.

Отдельно глава компании отметил Японию. По его словам, потребность в новых транспортных решениях растёт у возрастного населения страны не только в мегаполисах, но и в сельских районах. В числе перспективных рынков он также назвал Гонконг и Австралию.

На рынке роботакси будет несколько крупных игроков

Uber делает ставку не на создание собственных беспилотных технологий, а на сотрудничество. По словам Хосровшахи, компания работает более чем с 20 партнёрами в сфере автономного вождения. Среди них — Baidu, WeRide и Pony.ai в Китае, а также Waymo в США.

Uber инвестировал сотни миллионов долларов в разработчиков автономных автомобилей, чтобы позиционировать себя как платформу, облегчающую транспортировку на любых транспортных средствах. Хосровшахи подчеркнул, что рынок роботакси вряд ли станет «игрой с одним победителем» — в нём будет сразу несколько крупных игроков.

У робомашин есть преимущество — водитель не устаёт

По словам Хосровшахи, компания уверена, что получит доступ к автономным технологиям в ключевых городах и на стратегически важных рынках. Он отметил, что в технологиях автономного вождения делается огромный прорыв, и они постоянно развиваются.

«Робот-водитель не устаёт и не отвлекается», — заявил глава Uber Дара Хосровшахи подчеркнув преимущества автономного транспорта по сравнению с традиционными перевозками.

Автономный транспорт — один из главных приоритетов Uber

Хосровшахи также отметил, что у Uber достаточно капитала для инвестиций в приоритетные направления роста. Автономный транспорт был назван одной из шести ключевых стратегических областей, на которые компания делает ставку.

Стратегия Uber также включает развитие основного бизнеса по совместным поездкам и доставке, а ещё формирование системы, в которой одновременно работают водители и беспилотные автомобили. В число приоритетов, помимо прочего, входит развитие продуктов на базе ИИ, которые должны повысить эффективность сервиса и пользовательский опыт.

Контекст

В конце ноября Uber запустил полностью беспилотные такси в Абу-Даби. Сервис начал работать в партнёрстве с китайской компанией WeRide и стал первым случаем, когда пользователи Uber в ОАЭ могут заказать поездку на автомобиле без водителя. На старте автономные поездки доступны на острове Яс — одном из ключевых туристических районов города.