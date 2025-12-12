Глава Uber Дара Хосровшахи оценил рынок роботакси в $1 трлн — ключевым регионом для развития он считает Азию
Гонконг и Австралия — перспективные рынки
В интервью Bloomberg Хосровшахи сообщил, что в следующем году Uber планирует работать более чем в 10 рынках роботакси. Значительная часть этих запусков, по его словам, должна прийтись на Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас автономные автомобили Uber уже задействованы в США и на Ближнем Востоке.
Отдельно глава компании отметил Японию. По его словам, потребность в новых транспортных решениях растёт у возрастного населения страны не только в мегаполисах, но и в сельских районах. В числе перспективных рынков он также назвал Гонконг и Австралию.
На рынке роботакси будет несколько крупных игроков
Uber делает ставку не на создание собственных беспилотных технологий, а на сотрудничество. По словам Хосровшахи, компания работает более чем с 20 партнёрами в сфере автономного вождения. Среди них — Baidu, WeRide и Pony.ai в Китае, а также Waymo в США.
Uber инвестировал сотни миллионов долларов в разработчиков автономных автомобилей, чтобы позиционировать себя как платформу, облегчающую транспортировку на любых транспортных средствах. Хосровшахи подчеркнул, что рынок роботакси вряд ли станет «игрой с одним победителем» — в нём будет сразу несколько крупных игроков.
У робомашин есть преимущество — водитель не устаёт
По словам Хосровшахи, компания уверена, что получит доступ к автономным технологиям в ключевых городах и на стратегически важных рынках. Он отметил, что в технологиях автономного вождения делается огромный прорыв, и они постоянно развиваются.
«Робот-водитель не устаёт и не отвлекается», — заявил глава Uber Дара Хосровшахи подчеркнув преимущества автономного транспорта по сравнению с традиционными перевозками.
Автономный транспорт — один из главных приоритетов Uber
Хосровшахи также отметил, что у Uber достаточно капитала для инвестиций в приоритетные направления роста. Автономный транспорт был назван одной из шести ключевых стратегических областей, на которые компания делает ставку.
Стратегия Uber также включает развитие основного бизнеса по совместным поездкам и доставке, а ещё формирование системы, в которой одновременно работают водители и беспилотные автомобили. В число приоритетов, помимо прочего, входит развитие продуктов на базе ИИ, которые должны повысить эффективность сервиса и пользовательский опыт.
Контекст
В конце ноября Uber запустил полностью беспилотные такси в Абу-Даби. Сервис начал работать в партнёрстве с китайской компанией WeRide и стал первым случаем, когда пользователи Uber в ОАЭ могут заказать поездку на автомобиле без водителя. На старте автономные поездки доступны на острове Яс — одном из ключевых туристических районов города.
В России первые роботакси начали тестироваться в 2023 году в московском районе Ясенево. Осенью 2025 года развитие технологии вышло за пределы городских маршрутов: в октябре «Яндекс» провёл автономную поездку протяжённостью около 400 км по трассе Москва — Тула — Москва. Автомобиль двигался без участия водителя, самостоятельно выполнял манёвры и корректно реагировал на дорожные работы.
