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Рекордное падение йены, продолжающийся спад на рынках жилья и кинопроката: главное для бизнеса 13 июня

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Впервые с кризиса 1998 года йена так сильно упала по отношению к доллару США, региональные российские кинотеатры переходят в необычный режим работы, спад наблюдается на рынке вторичного жилья РФ, а RB продолжает следить за бизнес-повесткой на фоне событий на территории Украины.

Рекордное падение йены, продолжающийся спад на рынках жилья и кинопроката: главное для бизнеса 13 июня
  • Финские ученые из независимого Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) подсчитали, что за первые 100 дней украинского конфликта Россия заработала порядка €93 млрд ($98 млрд) на экспорте ископаемого топлива. 
  • На пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин расскажет о влиянии антироссийских санкций на цены и общемировую ситуацию. 
  • Региональные кинотеатры РФ отмечают снижение посещаемости и выручки на 60%, поэтому переходят на режим работы по выходным (если удается не закрыться). 
  • Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России упала в мае на рекордные 2,1% (до 78 тыс. рублей за квадратный метр). 
  • Курс иены достиг минимума к доллару за 24 года: впервые с кризиса 1998 года на Токийской фондовой бирже американская валюта оценивается выше 135,19 иены. 
  • Ракета Astra из-за неполадок на старте (не сработала вторая ступень) не смогла доставить на орбиту два метеоспутника NASA. Это не первая неудача Astra, у которой полностью удачным можно назвать только один запуск осенью 2021 года.

Фото на обложке: Marga Santoso / Unsplash

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