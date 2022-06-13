Впервые с кризиса 1998 года йена так сильно упала по отношению к доллару США, региональные российские кинотеатры переходят в необычный режим работы, спад наблюдается на рынке вторичного жилья РФ, а RB продолжает следить за бизнес-повесткой на фоне событий на территории Украины.

Рекордное падение йены, продолжающийся спад на рынках жилья и кинопроката: главное для бизнеса 13 июня