Доходы регионов, доработка ПО за зарубежными компаниями: главные новости для бизнеса 14 июня

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по долгу России, доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекорд и другие важные события 14 июня.
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Доходы регионов, доработка ПО за зарубежными компаниями: главные новости для бизнеса 14 июняКарина Пардаева
Мир
- Два крупных американских банка JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по долгу России.
- Частные самолеты и вертолеты российских бизнесменов продолжают летать над территорией Евросоюза (ЕС) несмотря на санкции, пишет газета Welt am Sonntag. Всего с момента введения санкций ЕС над территорией Европы совершили полеты около 30 воздушных судов, предположительно принадлежащих россиянам.
Россия
- Доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекорд. С дефицитом период завершили лишь восемь субъектов.
Финансы
- Американский брокер Interactive Brokers сообщил своим клиентам о введении запрета на покупку ценных бумаг европейских компаний для граждан России. Запрещены также входящие и исходящие переводы.
Бизнес
- Электронные книги уступают рынок бумажным изданиям. Доля цифровых книг в рейтинге топ-50 по продажам впервые снизилась на 8 п. п. до 16%.
- IDS Borjomi, владеющая заводом по розливу минеральной воды «Боржоми» передаст правительству Грузии 7,73% акций, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.
- Представители «Союзмолока» предложили распределять выпускаемый в России картон для пищевой упаковки между ее производителями.
Технологии
- В российских IT-компаниях, Sitronics Group и «Группе Т1» сообщили о планах заняться доработкой и поддержкой программного обеспечения зарубежных компаний, которые покинули РФ.
- ВТБ купил 100 тыс. лицензий российского аналога Microsoft Office на 1,2 млрд рублей. Это крупнейшая сделка по покупке отечественного софта в России.
Фото на обложке: Lightspring /
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