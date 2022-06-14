RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по долгу России, доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекорд и другие важные события 14 июня.

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Доходы регионов, доработка ПО за зарубежными компаниями: главные новости для бизнеса 14 июня