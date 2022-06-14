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Доходы регионов, доработка ПО за зарубежными компаниями: главные новости для бизнеса 14 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по долгу России, доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекорд и другие важные события 14 июня.

Список может дополняться в течение дня.

Доходы регионов, доработка ПО за зарубежными компаниями: главные новости для бизнеса 14 июня

Мир

  •  Два крупных американских банка JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по долгу России.
  • Частные самолеты и вертолеты российских бизнесменов продолжают летать над территорией Евросоюза (ЕС) несмотря на санкции, пишет газета Welt am Sonntag. Всего с момента введения санкций ЕС над территорией Европы совершили полеты около 30 воздушных судов, предположительно принадлежащих россиянам.

Россия

  • Доходы российских регионов за пять месяцев поставили рекорд. С дефицитом период завершили лишь восемь субъектов.

Финансы

  • Американский брокер Interactive Brokers сообщил своим клиентам о введении запрета на покупку ценных бумаг европейских компаний для граждан России. Запрещены также входящие и исходящие переводы.

Бизнес

  • Электронные книги уступают рынок  бумажным изданиям. Доля цифровых книг в рейтинге топ-50 по продажам впервые снизилась на 8 п. п. до 16%.
  • IDS Borjomi, владеющая заводом по розливу минеральной воды «Боржоми» передаст правительству Грузии 7,73% акций, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.
  • Представители «Союзмолока» предложили распределять выпускаемый в России картон для пищевой упаковки между ее производителями.

Технологии

  • В российских IT-компаниях, Sitronics Group и «Группе Т1» сообщили о планах заняться доработкой и поддержкой программного обеспечения зарубежных компаний, которые покинули РФ. 
  • ВТБ купил 100 тыс. лицензий российского аналога Microsoft Office на 1,2 млрд рублей. Это крупнейшая сделка по покупке отечественного софта в России.

Фото на обложке: Lightspring / Shutterstock

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