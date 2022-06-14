Wildberries прокомментировал появление на маркетплейсе продукции Zara

Российский маркетплейс Wildberries начал торговать одеждой и аксессуарами испанского бренда Zara. Ранее на Wildberries также появились вещи брендов Massimo Dutti и Pull & Bear — все они вместе с Zara входят в Inditex.
«Это оригинальная продукция высокого качества. Мы продолжим радовать жителей нашей страны новинками мира моды от различных производителей <…>. Мы осуществляем закупки товаров, которые продаются непосредственно от Wildberries, только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов», — сообщили RB.RU в пресс-службе онлайн-площадки.
В компании не прокомментировали, поставляются ли товары в рамках параллельного импорта.
Всего на странице бренда Zara на Wildberries на момент публикации материала доступно для покупки более 800 товаров —женская, мужская и детская одежда и аксессуары. При заказе из Москвы расчетный срок доставки — один день.
Inditex заявила о приостановке работы всех магазинов группы и онлайн-продаж в России 5 марта. В стране насчитывается более 500 магазинов ретейлера, однако инвестиции компании в российский рынок «не являются финансово значимыми», отмечала тогда пресс-служба группы. Официальные представители бренда Zara не заявляли о возобновлении деятельности в стране.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Спрос меняется. Какие товары для дома сейчас стоит продавать на маркетплейсах?
- 2 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
- 3 5 ошибок в оформлении карточки товара, которые приводят к потерям прибыли
- 4 Что делать селлеру на Wildberries сегодня?
- 5 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2022
14 июня 2022
14 июня 2022