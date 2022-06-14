Wildberries прокомментировал появление на маркетплейсе продукции Zara

Российский маркетплейс Wildberries начал торговать одеждой и аксессуарами испанского бренда Zara. Ранее на Wildberries также появились вещи брендов Massimo Dutti и Pull & Bear — все они вместе с Zara входят в Inditex.

«Это оригинальная продукция высокого качества. Мы продолжим радовать жителей нашей страны новинками мира моды от различных производителей <…>. Мы осуществляем закупки товаров, которые продаются непосредственно от Wildberries, только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов», — сообщили RB.RU в пресс-службе онлайн-площадки.

В компании не прокомментировали, поставляются ли товары в рамках параллельного импорта.

Всего на странице бренда Zara на Wildberries на момент публикации материала доступно для покупки более 800 товаров —женская, мужская и детская одежда и аксессуары. При заказе из Москвы расчетный срок доставки — один день.

Inditex заявила о приостановке работы всех магазинов группы и онлайн-продаж в России 5 марта. В стране насчитывается более 500 магазинов ретейлера, однако инвестиции компании в российский рынок «не являются финансово значимыми», отмечала тогда пресс-служба группы. Официальные представители бренда Zara не заявляли о возобновлении деятельности в стране.

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