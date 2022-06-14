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«Сбер» предложил сотрудницам в декрете подрабатывать «учителями искусственного интеллекта»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис по разметке данных Elementary стал доступен в качестве площадки для дополнительного заработка сотрудницам Сбербанка, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом говорится в сообщении «Сбера».

«Сбер» предложил сотрудницам в декрете подрабатывать «учителями искусственного интеллекта»

Самые активные «учителя искусственного интеллекта» смогут зарабатывать в месяц в среднем 15 тыс. рублей. В пилотную группу банк набрал уже более 5 тыс. мам.

Чтобы начать подработку, сотрудницам надо зарегистрироваться в качестве самозанятых и авторизоваться на платформе. Статус самозанятого не повлияет на право матерей получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Сейчас в «Сбере» насчитывается порядка 40 тыс. сотрудниц в декрете.

Elementary предназначена для быстрой разметки большого массива данных, в дальнейшем их используют для совершенствования алгоритмов и машинного обучения. Платформа является проектом компании «АктивБизнесКонсалт», которая входит в группу Сбербанк.

Фото на обложке: Sandra07031990 / Shutterstock

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