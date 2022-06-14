ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов

Клиенты банков смогут обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на их имя кредит или заем. Для этого необходимо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.
Законодательные предложения подготовил ЦБ РФ и направил их на межведомственное согласование.
«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, его слова приводятся в сообщении регулятора.
Предполагается, что клиент банка сможет варьировать категорию ограничений: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов.
Также ЦБ учтет возможность клиента бесплатно устанавливать и снимать подобные ограничения любое количество раз.
Фото на обложке: Unsplash
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