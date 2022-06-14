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ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Клиенты банков смогут обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на их имя кредит или заем. Для этого необходимо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

Законодательные предложения подготовил ЦБ РФ и направил их на межведомственное согласование.

ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, его слова приводятся в сообщении регулятора.

Предполагается, что клиент банка сможет варьировать категорию ограничений: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов.

Также ЦБ учтет возможность клиента бесплатно устанавливать и снимать подобные ограничения любое количество раз.

Фото на обложке: Unsplash

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